На отечественном автозаводе модернизировали производственное оборудование
УАЗ возобновил выпуск внедорожников после новогодних праздников
Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) возобновил производство автомобилей после новогодних праздников. Такое сообщение появилось в корпоративном Telegram-канале предприятия.
«В период новогодних праздников на площадке УАЗ были проведены комплексная профилактика и модернизация производственного оборудования», – говорится в сообщении пресс-службы бренда.
Кроме того, были проведены ремонтные работы, уделили внимание обновлению фасада зданий, благоустройству территории. В частности, на нескольких участках главного конвейера заменили ПВХ плитку, кроме того, выполнен частичный ремонт цоколя Механосборочного корпуса № 3.
Мероприятия призваны поддерживать высокий уровень технической подготовки, повысить эффективность производства и обеспечить безопасность на рабочих местах.
Источник: t.me/UAZ_Today
Фото:Дмитрий Сандимиров/ТАСС
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11.01.2025
Фото:Дмитрий Сандимиров/ТАСС
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