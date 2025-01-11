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На отечественном автозаводе модернизировали производственное оборудование

УАЗ возобновил выпуск внедорожников после новогодних праздников

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) возобновил производство автомобилей после новогодних праздников. Такое сообщение появилось в корпоративном Telegram-канале предприятия.

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«В период новогодних праздников на площадке УАЗ были проведены комплексная профилактика и модернизация производственного оборудования», – говорится в сообщении пресс-службы бренда.

Кроме того, были проведены ремонтные работы, уделили внимание обновлению фасада зданий, благоустройству территории. В частности, на нескольких участках главного конвейера заменили ПВХ плитку, кроме того, выполнен частичный ремонт цоколя Механосборочного корпуса № 3.

Мероприятия призваны поддерживать высокий уровень технической подготовки, повысить эффективность производства и обеспечить безопасность на рабочих местах.

Источник: t.me/UAZ_Today

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Фото:Дмитрий Сандимиров/ТАСС
Количество просмотров 252
11.01.2025 
Фото:Дмитрий Сандимиров/ТАСС
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