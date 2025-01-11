Более 220 тыс. человек воспользовались сервисом «Социальное такси» в 2024 году
Москва развивает современные сервисы для комфортных и безопасных поездок всех пассажиров. С 2017 года в городе работает служба «Социальное такси». Она помогает маломобильным пассажирам совершать ежедневные поездки на работу, учебу, в аэропорт, поликлинику, больницу и до других точек притяжения и важных городских объектов.
Заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что в 2024 году сервисом воспользовались почти 77 тыс. пассажиров по индивидуальным заявкам и около 146 тыс. по коллективным заявкам от Всероссийского общества инвалидов.
Преимущества «Социального такси»:
- профессионально обученные водители, которые работают с разными категориями пассажиров
- салон со специальным оборудованием
- служба работает без выходных
- можно заказать транспорт за несколько дней до поездки
- есть онлайн-регистрация
Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:
– Служба «Социальное такси» позволяет маломобильным пассажирам удобно передвигаться по столице и при необходимости добираться в аэропорты и санатории Подмосковья на специально оборудованном транспорте. В сервисе зарегистрированы уже более 39 тыс. пользователей, а 5,6 тыс. из них присоединились в 2024 году. Продолжаем обеспечивать доступные поездки для каждого по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина.
Услуга доступна льготным категориям:
- Ребенок с инвалидностью
- Инвалидность I группы
- Инвалидность II, III группы (поражения опорно-двигательного аппарата)
- Инвалидность II группы по зрению
- Инвалид старше 80 лет
- Ветеран ВОВ
- Ветеран с инвалидностью, полученной в ходе ВОВ
- Многодетная семья, получившая жилое помещение в безвозмездное пользование
В парке социального такси порядка 200 автомобилей, автобусов большого и малого класса для поездок по индивидуальным и коллективным заявкам.
Заказать соцтакси можно:
- в мобильном приложении «Московский транспорт»
- в приложении «Социальное такси»
- по телефону +7 (495) 951-12-21
- по электронной почте [email protected]
В 2024 году подать заявку для регистрации в сервисе стало возможно на портале mos.ru. Функция доступна для маломобильных пассажиров и их представителей. Благодаря онлайн-регистрации пользователям не надо предоставлять документы лично в Сервисном центре «Московский транспорт» или МГО «Всероссийское общество инвалидов». Для подачи заявки достаточно заполнить форму. Прикрепленные документы автоматически загрузятся из учетной записи.
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Источник: Дептранс Москвы