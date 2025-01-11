Более 220 тыс. человек воспользовались сервисом «Социальное такси» в 2024 году

Более 39 тыс. человек зарегистрированы в сервисе «Социальное такси» в Москве

Москва развивает современные сервисы для комфортных и безопасных поездок всех пассажиров. С 2017 года в городе работает служба «Социальное такси». Она помогает маломобильным пассажирам совершать ежедневные поездки на работу, учебу, в аэропорт, поликлинику, больницу и до других точек притяжения и важных городских объектов.

Заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что в 2024 году сервисом воспользовались почти 77 тыс. пассажиров по индивидуальным заявкам и около 146 тыс. по коллективным заявкам от Всероссийского общества инвалидов.

Преимущества «Социального такси»:

профессионально обученные водители, которые работают с разными категориями пассажиров

салон со специальным оборудованием

служба работает без выходных

можно заказать транспорт за несколько дней до поездки

есть онлайн-регистрация

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– Служба «Социальное такси» позволяет маломобильным пассажирам удобно передвигаться по столице и при необходимости добираться в аэропорты и санатории Подмосковья на специально оборудованном транспорте. В сервисе зарегистрированы уже более 39 тыс. пользователей, а 5,6 тыс. из них присоединились в 2024 году. Продолжаем обеспечивать доступные поездки для каждого по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина.

Услуга доступна льготным категориям:

Ребенок с инвалидностью

Инвалидность I группы

Инвалидность II, III группы (поражения опорно-двигательного аппарата)

Инвалидность II группы по зрению

Инвалид старше 80 лет

Ветеран ВОВ

Ветеран с инвалидностью, полученной в ходе ВОВ

Многодетная семья, получившая жилое помещение в безвозмездное пользование

В парке социального такси порядка 200 автомобилей, автобусов большого и малого класса для поездок по индивидуальным и коллективным заявкам.

Заказать соцтакси можно:

в мобильном приложении «Московский транспорт»

в приложении «Социальное такси»

по телефону +7 (495) 951-12-21

по электронной почте [email protected]

В 2024 году подать заявку для регистрации в сервисе стало возможно на портале mos.ru. Функция доступна для маломобильных пассажиров и их представителей. Благодаря онлайн-регистрации пользователям не надо предоставлять документы лично в Сервисном центре «Московский транспорт» или МГО «Всероссийское общество инвалидов». Для подачи заявки достаточно заполнить форму. Прикрепленные документы автоматически загрузятся из учетной записи.

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Источник: Дептранс Москвы