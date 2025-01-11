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Более 220 тыс. человек воспользовались сервисом «Социальное такси» в 2024 году

Более 39 тыс. человек зарегистрированы в сервисе «Социальное такси» в Москве

Москва развивает современные сервисы для комфортных и безопасных поездок всех пассажиров. С 2017 года в городе работает служба «Социальное такси». Она помогает маломобильным пассажирам совершать ежедневные поездки на работу, учебу, в аэропорт, поликлинику, больницу и до других точек притяжения и важных городских объектов.

Заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что в 2024 году сервисом воспользовались почти 77 тыс. пассажиров по индивидуальным заявкам и около 146 тыс. по коллективным заявкам от Всероссийского общества инвалидов.

Преимущества «Социального такси»:

  • профессионально обученные водители, которые работают с разными категориями пассажиров
  • салон со специальным оборудованием
  • служба работает без выходных
  • можно заказать транспорт за несколько дней до поездки
  • есть онлайн-регистрация

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

Служба «Социальное такси» позволяет маломобильным пассажирам удобно передвигаться по столице и при необходимости добираться в аэропорты и санатории Подмосковья на специально оборудованном транспорте. В сервисе зарегистрированы уже более 39 тыс. пользователей, а 5,6 тыс. из них присоединились в 2024 году. Продолжаем обеспечивать доступные поездки для каждого по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина.

Услуга доступна льготным категориям:

  • Ребенок с инвалидностью
  • Инвалидность I группы
  • Инвалидность II, III группы (поражения опорно-двигательного аппарата)
  • Инвалидность II группы по зрению
  • Инвалид старше 80 лет
  • Ветеран ВОВ
  • Ветеран с инвалидностью, полученной в ходе ВОВ
  • Многодетная семья, получившая жилое помещение в безвозмездное пользование

В парке социального такси порядка 200 автомобилей, автобусов большого и малого класса для поездок по индивидуальным и коллективным заявкам.

Заказать соцтакси можно:

  • в мобильном приложении «Московский транспорт»
  • в приложении «Социальное такси»
  • по телефону +7 (495) 951-12-21
  • по электронной почте [email protected]

В 2024 году подать заявку для регистрации в сервисе стало возможно на портале mos.ru. Функция доступна для маломобильных пассажиров и их представителей. Благодаря онлайн-регистрации пользователям не надо предоставлять документы лично в Сервисном центре «Московский транспорт» или МГО «Всероссийское общество инвалидов». Для подачи заявки достаточно заполнить форму. Прикрепленные документы автоматически загрузятся из учетной записи.

Источник: Дептранс Москвы

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Лежнин Роман
Количество просмотров 69
11.01.2025 
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