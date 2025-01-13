В топ-5 самых востребованных машин с пробегом в РФ вошли 2 отечественные модели

Дром: Lada Granta признана самой популярной у россиян машиной на вторичке

Жители России за месяц покупали, в среднем, порядка 250 тыс. машин на вторичном рынке в 2024 году. Пик продаж пришелся на октябрь, тогда реализовали 295 тысяч автомобилей с пробегом, а ежедневные продажи достигали почти 9000 машин. Такими данными поделились аналитики «Дром».

Отмечается, что предложение по итогам 2024 года выросло на 45%, с 530 тыс. до 765 тыс. машин, при этом средняя стоимость автомобилей с пробегом снизилась с 1,6 до 1,4 млн рублей.

Lada Granta

Самой востребованной моделью на вторичном рынке стала Lada Granta: ее купили 61 тыс. раз, средняя цена составила 658 тыс. рублей (рост продаж на 24%, а средней стоимости – на 14%).

На втором месте по популярности у россиян оказалась Lada Priora: 55 тыс. проданных экземпляров по средней цене 384 тыс. рублей (+6% к 2023 году, средняя цена модели выросла за год на 18%).

На третьем месте корейский седан Hyundai Solaris с 51 тыс. проданных авто по средней стоимости 1,1 млн рублей. Цена за год выросла на 5%, а продажи увеличились на 7%.

На пятом месте по востребованности у россиян – Kia Rio, его реализовали в количестве 47 тыс. единиц при средней стоимости 1,1 млн рублей. Рост продаж по итогам года составил 10%, а цена за 12 месяцев выросла на 3,5%.

Замыкает топ-5 японская Toyota Corolla с 44 тыс. проданных автомобилей при средней цене 688 тыс. рублей. За год эта модель подорожала сразу на 19%, а продажи по сравнению с 2024 годом снизились почти на 10%.

Что касается китайских автомобилей, то чаще всего россияне в 2024 году покупали Geely Coolray, Chery Tiggo 7 Pro, Haval Jolion, Lifan X60 и Haval F7. Из «японцев» чаще всего выбирали в 2024 году Toyota Camry, Toyota RAV4, Nissan X-Trail и Nissan Qashqai. Почти на 20% упали продажи по итогам прошлого года у Toyota Land Cruiser Prado, Mitsubishi Pajero, Lexus RX 350, Honda HR-V, Nissan Serena, Toyota Ractis и Mazda CX-7.

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Источник: avtonovostidnya.ru