Сегодня День печати – поздравляем всех причастных!

13 января в России отмечают праздник работников периодической печати

День российской печати – профессиональный праздник работников периодических изданий, средств массовой информации и журналистов.

Этот день связан с историческим событием – 13 января 1703 года по указу Петра I был издан первый номер газеты «Ведомости». В его создании активно участвовал сам император Петр Алексеевич: он отбирал материалы для публикации, проверял переводы и корректировал тексты.

Согласно оценкам экспертов, сегодня более половины печатных изданий в России – это газеты, за ними следуют журналы, а меньшую долю составляют другие виды периодических изданий.

Ежедневно распространяется более 20 млн экземпляров различных печатных изданий. Среди них и журнал «За рулем», которому в апреле этого года исполнится уже 97 лет! Время идет, меняются поколения водителей и автомобили, но наш журнал остается ведущим в области автомобильной периодики.

Стоит отметить, что в настоящее время День печати приобрел более широкое значение и стал праздником для всех работников средств массовой информации.

По данным Роскомнадзора на январь 2025 года, в России зарегистрировано более 155 тысяч СМИ.

«За рулем» поздравляет коллег-журналистов (не только автомобильных!), редакторов, корректоров, верстальщиков и фотографов, а также сотрудников типографий и педагогов. Всех, кто имеет отношение к выпуску печатных и электронных изданий!