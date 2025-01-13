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В Россию привезли кроссовер Toyota, и он дешевле Лады

В России появились в продаже новые кроссоверы Toyota Raize по цене от ₽1,7 млн

В Россию продолжают поставлять компактный кроссовер Toyota Raize по альтернативным каналам, его цена начинается от 1 731 000 рублей. Для сравнения, седан Lada Vesta с автоматической трансмиссией сейчас стоит дороже – 1 960 000 рублей.

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За такую сумму новый Raize готова привезти под заказ компания из Владивостока. Комплектация авто при этом не уточняется, но, судя по фото в объявлении, это будет праворульный кроссовер с тканевым салоном, снащенный кожаным мультирулем, медиасистемой с тачскрином, цифровой приборной панелью.

Toyota Raize
Toyota Raize

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Из наличия самый дешевый новый Raize продают в Улан-Удэ. За 2 050 000 рублей предлагается праворульный автомобиль в максимальной комплектации Z.

Новый леворульный Raize стоит от 2 500 000 рублей. За такую сумму кроссовер продают в Екатеринбурге. У этого Raize в комплектации G простая аналоговая приборная панель, кондиционер.

Toyota Raize
Toyota Raize

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Силовой агрегат кроссовера зависит от комплектации. У большинства предлагаемых к покупке машин под капотом 1,0-литровый 98-сильный турбомотор и вариатор, а у двух из самых доступных – 3-цилиндровый 87-сильный атмосферник объемом 1,2 литра и вариатор.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли неубиваемую Kia с надежным мотором по доступной цене.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 50297
13.01.2025 
Фото:Toyota
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