163 л.с., автомат, теплые опции: в РФ стартуют продажи корейского кроссовера
В первом квартале текущего года на российский рынок выйдет компактный кроссовер KGM Tivoli, информирует агентство «Автостат» со ссылкой на компанию «Рэкс Моторс».
Под капотом кроссовера турбомотор 1.5 мощностью 163 л.с. и 6-ступенчатая АКП японской марки Aisin. Средний расход топлива составляет, по данным автопроизводителя, 7 л на 100 км. Клиренс равен 178 мм.
Передние фары, а также передние и задние «противотуманки» – светодиодные, наружные зеркала оснащены электроприводом, подогревом и повторителями поворота. У кроссовера есть современные помощники водителя, двухзонный климат-контроль, а также подогрев рулевого колеса и передних сидений.
Цена автомобиля пока не известна.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли неубиваемую Kia с надежным мотором по доступной цене.
Источник: «Автостат»