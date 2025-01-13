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163 л.с., автомат, теплые опции: в РФ стартуют продажи корейского кроссовера

В России начнутся продажи корейского кроссовера KGM Tivoli от SsangYong

В первом квартале текущего года на российский рынок выйдет компактный кроссовер KGM Tivoli, информирует агентство «Автостат» со ссылкой на компанию «Рэкс Моторс».

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Под капотом кроссовера турбомотор 1.5 мощностью 163 л.с. и 6-ступенчатая АКП японской марки Aisin. Средний расход топлива составляет, по данным автопроизводителя, 7 л на 100 км. Клиренс равен 178 мм.

KGM Tivoli
KGM Tivoli

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Передние фары, а также передние и задние «противотуманки» – светодиодные, наружные зеркала оснащены электроприводом, подогревом и повторителями поворота. У кроссовера есть современные помощники водителя, двухзонный климат-контроль, а также подогрев рулевого колеса и передних сидений.

Цена автомобиля пока не известна.

KGM Tivoli
KGM Tivoli
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли неубиваемую Kia с надежным мотором по доступной цене.

Источник: «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:KGM
Количество просмотров 861
13.01.2025 
Фото:KGM
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