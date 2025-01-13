Любимый корейский кроссовер продают в России дешевле «китайцев»

В Россию привезли новые кроссоверы Kia Sportage по цене от 3,45 млн рублей

В Россию по альтернативным каналам поступили новые кроссоверы Kia Sportage пятого поколения (до весны 2022 года их выпускали на калининградском «Автоторе»).

Цены на эти автомобили, с учетом утильсбора, на некоторых классифайдах начинаются от 3,45 млн рублей.

Для сравнения: новый Geely Atlas стоит от 3 517 190 рублей, Geely Monjaro – от 4 552 190 рублей, а Jetour X90 Plus – от 3 479 900 рублей.

Kia Sportage

Компания из Новосибирска предлагает заказать полноприводный Kia Sportage с 2,0-литровым 150-сильным двигателем и 6-ступенчатым автоматом за 3 450 000 рублей. У автомобиля кожаный салон с перфорацией на спинках кресел, цифровая панель с двумя экранами, кожаный руль с мультирулевыми кнопками и глянцевые элементы отделки.

В Москве можно купить Sportage с передним приводом и тканевым салоном за 3 459 000 рублей, в Екатеринбурге и Омске – за 3 498 000 и 3 500 000 рублей соответственно.

Kia Sportage

Более мощная версия с 2,0-литровым двигателем на 236 л.с. и передним приводом доступна в Набережных Челнах за 3 600 000 рублей с учетом утильсбора.

Kia Sportage также продаются в Челябинске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Краснодаре и других городах России, хотя цены на некоторые автомобили превышают 7 млн рублей.

Этот тоже корейский семейный кроссовер наверняка оценят семьи с детьми. Его обновили, и уже на стадии предзаказов к нему особое внимание покупателей.

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Источник: «Автоновости дня»