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Любимый корейский кроссовер продают в России дешевле «китайцев»

В Россию привезли новые кроссоверы Kia Sportage по цене от 3,45 млн рублей

В Россию по альтернативным каналам поступили новые кроссоверы Kia Sportage пятого поколения (до весны 2022 года их выпускали на калининградском «Автоторе»).

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Цены на эти автомобили, с учетом утильсбора, на некоторых классифайдах начинаются от 3,45 млн рублей.

Для сравнения: новый Geely Atlas стоит от 3 517 190 рублей, Geely Monjaro – от 4 552 190 рублей, а Jetour X90 Plus – от 3 479 900 рублей.

Kia Sportage
Kia Sportage

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Компания из Новосибирска предлагает заказать полноприводный Kia Sportage с 2,0-литровым 150-сильным двигателем и 6-ступенчатым автоматом за 3 450 000 рублей. У автомобиля кожаный салон с перфорацией на спинках кресел, цифровая панель с двумя экранами, кожаный руль с мультирулевыми кнопками и глянцевые элементы отделки.

В Москве можно купить Sportage с передним приводом и тканевым салоном за 3 459 000 рублей, в Екатеринбурге и Омске – за 3 498 000 и 3 500 000 рублей соответственно.

Kia Sportage
Kia Sportage

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Более мощная версия с 2,0-литровым двигателем на 236 л.с. и передним приводом доступна в Набережных Челнах за 3 600 000 рублей с учетом утильсбора.

Kia Sportage также продаются в Челябинске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Краснодаре и других городах России, хотя цены на некоторые автомобили превышают 7 млн рублей.

Этот тоже корейский семейный кроссовер наверняка оценят семьи с детьми. Его обновили, и уже на стадии предзаказов к нему особое внимание покупателей.

Источник: «Автоновости дня»

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Алексеева Елена
Фото:Kia
Количество просмотров 13787
13.01.2025 
Фото:Kia
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Отзывы о Kia Sportage (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Sportage  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.
Недостатки:
Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.
Комментарий:
Год покупки - 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем сравнить. Но ниже я хотел бы сузить сравнение до BMW X5 (F15) и Kia Sportage IV и вот почему. Т.к. дизайн (автомобильный дизайн, это не только красивый кузов и эргономика салона, но и проработка узлов машины) разработала европейская дизайн-студия KIA, расположенная во Франкфурте-на-Майне (Германия) с участием главного дизайнера Peter Schreyer, то автомобиль получил решения в части эргономики и функциональности в рамках немецкий школы со своими плюсами и минусами. С точки зрения эргономики, Sportage и X5 очень схожи. Лоску и доп. функций больше у BMW, но принципиальной разницы с точки зрения среднестатистического потребителя нет. Приборы водителя, кнопки управления у обоих брендов находятся в удобной зоне, эргономика посадки спереди и сзади — на одном комфортном уровне. При высадке пассажира с заднего места также, как и у сравниваемого BMW ногой задеваешь металлическую часть заднего крыла. Подвеска упругая, энергоемкая и немного жесткая у обоих автомобилей. Существенной разницы при вождении я лично не почувствовал. Жирный минус Sportage — пороги дверей не защищены от грязи. Но и у X5 есть просчет — это боковые внешние пороги. Они так сильно выпирают, что при посадке-высадке также задеваешь их ногами, если у тебя не рост под 2 метра. При этом у X5 в части задних пассажиров нет лампы освещения салона. Место в салоне достаточно у обоих автомобилей, хотя X5 по сантиметрам больше, но эта длина нивелируется "пухлыми" спинками кресел, которые и забирают "лишние" сантиметры под себя.
-28