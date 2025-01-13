Продажи автомобилей в России рекордно обвалятся

АЕБ: в 2025 году в России продажи новых легковых машин снизятся на 15%

Российский рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2025 году просядет на 15%. Его объем составит 1,4 млн экз., прогнозирует глава комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Алексей Калицев. Он сообщил об этом на годовой пресс-конференции.

По его словам, серьезное падение ожидается в первом полугодии, возможно, оно составит даже выше 15%. Но начиная со второго полугодия возможна совершенно другая динамика, полагает Калицев.

Он прибавил, что возможная позитивная динамика во втором полугодии текущего года будет обусловлена ожидаемым снижением ключевой ставки ЦБ и высоким отложенным спросом.

В АЕБ пояснили, что в 2024 году объем продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей составил 1,65 млн экземпляров.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли неубиваемую Kia с надежным мотором по доступной цене.

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Источник: ТАСС