Новый доступный семиместный «кореец» с АКП и теплыми опциями появился в России
Южнокорейские автомобили продолжают поставлять в Россию по параллельным каналам и официально. Среди интересных моделей, доступных для покупки, стоит выделить минивэн Hyundai Custin. Custin – это экспортное название минивэна Custo.
Автомобиль поставляют в РФ из Казахстана, он русифицирован и подготовлен к российскому климату. Под капотом этого семиместного минивэна 1,5-литровый мотор на 170 л. с., АКП. Привод передний.
Hyundai Custin построен на платформе N3. В автомобиле 10,4-дюймовый вертикальный планшет мультимедиа, двухэтажный центральный тоннель, два капитанских кресла на втором ряду. Его цена варьируется от 3,8 млн до 4,7 млн руб.
Среди опций – однозонный климат-контроль, круиз-контроль, камера заднего вида, мультируль, зимний набор опций и другое.
Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли неубиваемую Kia с надежным мотором по доступной цене.
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Источник: Autonews