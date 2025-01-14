Новый доступный семиместный «кореец» с АКП и теплыми опциями появился в России

В России появился в продаже новый минивэн Hyundai Custin по цене от ₽3,8 млн

Южнокорейские автомобили продолжают поставлять в Россию по параллельным каналам и официально. Среди интересных моделей, доступных для покупки, стоит выделить минивэн Hyundai Custin. Custin – это экспортное название минивэна Custo.

Hyundai Custin

Автомобиль поставляют в РФ из Казахстана, он русифицирован и подготовлен к российскому климату. Под капотом этого семиместного минивэна 1,5-литровый мотор на 170 л. с., АКП. Привод передний.

Интерьер Hyundai Custin

Hyundai Custin построен на платформе N3. В автомобиле 10,4-дюймовый вертикальный планшет мультимедиа, двухэтажный центральный тоннель, два капитанских кресла на втором ряду. Его цена варьируется от 3,8 млн до 4,7 млн руб.

Среди опций – однозонный климат-контроль, круиз-контроль, камера заднего вида, мультируль, зимний набор опций и другое.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли неубиваемую Kia с надежным мотором по доступной цене.

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Источник: Autonews