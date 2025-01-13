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Great Wall создал новый бренд для автомобилей класса ультралюкс

Концерн Great Wall основал бренд Confidence для сверхдорогих машин

Китайский автоконцерн Great Wall зарегистрировал новый бренд Confidence Auto (Zixin Qiche), под которым может стартовать производство супердорогих машин.

О подобных планах ранее сообщал председатель правления компании Вэй Цзяньцзюнь. Он же станет во главе нового подразделения.

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У GWM уже есть несколько брендов, включая Haval, под которым производят кроссоверы Tank (внедорожники), Wey (гибриды и электрокары), Ora (компактные городские электромобили), GWM (пикапы).

Предположительно, новая модель люксовой марки получит двигатель V8 собственной разработки GWM.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли неубиваемую Kia с надежным мотором по доступной цене.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Autohome

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Ушакова Ирина
Фото:Zuma\TASS
Количество просмотров 212
13.01.2025 
Фото:Zuma\TASS
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