#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тест безопасности кроссовера Changan CS55
24 января
После резонансного видео проведен краш-тест – новые подробности
Стала известна причина сломанного кресла...
Tank 500 Blасk Trail 2025
24 января
Неубиваемые внедорожники Tank начали продавать в России
Бронированный Tank 500 поступил в продажу в...
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
24 января
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
В России в 4 раза с 2022 года выросло...

Американцы скупили автомобили с ДВС из Китая на рекордную за 30 лет сумму

Импорт легковых автомобилей из Китая в США достиг рекордного уровня в $3,35 млрд

Закупка Соединенными Штатами Америки (США) легковых автомобилей из Китая за одиннадцать месяцев 2024 года достигла исторического максимума. Это стало известно из анализа данных американской статистической службы.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Совокупные объемы импорта легковых машин из Китая в США в период с января по ноябрь прошлого года составили 3,35 млрд долларов, это почти на две трети больше, чем годом ранее. Такие показатели стали рекордными для 11 месяцев года за все время ведения статистики начиная с 1992 года.

Рекомендуем
Наклейки, игрушки, ароматизаторы — за что инспектор ДПС может вас проучить

По итогам ноября импорт автомобилей составил 459,5 млн долларов, при этом с ноября 2024 года покупки увеличились в четыре раза, а за месяц – на 15%. Больше всего за 11 месяцев 2024 года в США из КНР завозили машины с двигателем внутреннего сгорания объемом от 1500 до 3000 куб. см (на 1,73 млрд долларов). Снегоходов, гольфкаров и другого транспорта завезли на сумму 917,8 млн долларов, а гибридов – на 458,8 млн долларов.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

За указанный период Китай занимает 10-е место в американском импорте легковых автомобилей. В топ-5 поставщиков вошли также Мексика (45,3 млрд долларов), Япония (36,3 млрд долларов), Южная Корея (34,8 млрд долларов), Канада (26,2 млрд долларов) и Германия (22,7 млрд долларов).

Источник: 1prime.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Ji Haixin/VCG/Visual China Group
Количество просмотров 187
14.01.2025 
Фото:Ji Haixin/VCG/Visual China Group
Поделиться:
Оцените материал:
0