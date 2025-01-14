Американцы скупили автомобили с ДВС из Китая на рекордную за 30 лет сумму

Импорт легковых автомобилей из Китая в США достиг рекордного уровня в $3,35 млрд

Закупка Соединенными Штатами Америки (США) легковых автомобилей из Китая за одиннадцать месяцев 2024 года достигла исторического максимума. Это стало известно из анализа данных американской статистической службы.

Совокупные объемы импорта легковых машин из Китая в США в период с января по ноябрь прошлого года составили 3,35 млрд долларов, это почти на две трети больше, чем годом ранее. Такие показатели стали рекордными для 11 месяцев года за все время ведения статистики начиная с 1992 года.

По итогам ноября импорт автомобилей составил 459,5 млн долларов, при этом с ноября 2024 года покупки увеличились в четыре раза, а за месяц – на 15%. Больше всего за 11 месяцев 2024 года в США из КНР завозили машины с двигателем внутреннего сгорания объемом от 1500 до 3000 куб. см (на 1,73 млрд долларов). Снегоходов, гольфкаров и другого транспорта завезли на сумму 917,8 млн долларов, а гибридов – на 458,8 млн долларов.

За указанный период Китай занимает 10-е место в американском импорте легковых автомобилей. В топ-5 поставщиков вошли также Мексика (45,3 млрд долларов), Япония (36,3 млрд долларов), Южная Корея (34,8 млрд долларов), Канада (26,2 млрд долларов) и Германия (22,7 млрд долларов).

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Источник: 1prime.ru