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Этот знакомый европейский кроссовер с надежным мотором дешевле «китайцев»

В РФ появился в продаже новый кроссовер Renault Koleos по цене 3,5 млн рублей

В Россию продолжают поставлять надежный семейный кроссовер Renault Koleos. Сейчас привезенный в единственном экземпляре автомобиль стоит 3 500 000 рублей. «Официальные» «китайцы» того же класса часто предлагают по более высоким ценам. Так, Geely Atlas в базе стоит от 3 517 190 рублей, а Jetour X90 Plus с пятиместным салоном в максимальной комплектации без учета скидок обойдется в 3 919 900 рублей.

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Renault Koleos
Renault Koleos

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За указанную сумму новый Renault Koleos 2024 г. в. в богатой комплектации Premium продает частник из Петербурга. У автомобиля кожаный салон, полуцифровая приборная панель, подогрев руля, бесключевой доступ и прочие опции.

Под капотом Renault Koleos 2,5-литровый 171-сильный атмосферник, вариатор – от японской компании Jatco. Автомобиль оснащен системой полного привода All Mode 4×4 i. Двигатель, установленный в этой модели, выделяется надежным цепным приводом ГРМ и чугунными гильзами в алюминиевой ГБЦ.

Renault Koleos
Renault Koleos

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли неубиваемую Kia с надежным мотором по доступной цене.

Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Renault
Количество просмотров 24125
14.01.2025 
Фото:Renault
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