Вклад сотрудников «Газпромнефть-СМ» в развитие нефтеперерабатывающей отрасли получил высокую оценку

Сотрудники Омского завода «Газпромнефть – смазочные материалы» отмечены наградами органов государственной власти и отраслевых ведомств.

Благодарственные письма и почетные грамоты правительства Омской области, Министерства промышленности и научно-технического развития региона, а также администрации города Омска получили 48 сотрудников предприятия. Среди них представители производственного блока, технологи, лаборанты, исследователи, специалисты в сфере производственной безопасности и охраны труда.

Опыт специалистов в сфере реализации сложных технологических проектов, повышения эффективности производства и бесперебойного обеспечения рынка современными продуктами получил высокую оценку по итогам 2024 года. Благодаря высокому профессионализму команды ОЗСМ, постоянной модернизации и автоматизации производства, внедрению цифровых технологий контроля качества, предприятие ежегодно выпускает более 300 тысяч тонн высокотехнологичных масел, смазок и технических жидкостей для транспорта и промышленного оборудования.

С вводом в эксплуатацию комплекса по производству синтетических базовых масел (ГИДП) на Омском заводе «Газпромнефть-СМ» перешла на полный цикл выпуска современных автомобильных и индустриальных масел с использованием собственной базы. Благодаря запуску ГИДП за 9 месяцев 2024 года компания в 3 раза увеличила объемы производства базовых масел за счет синтетических базовых масел 2-й и 3-й групп.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы»:

«Все успехи и достижения компании, наше стабильное лидерство в отрасли – результат работы большой команды специалистов, которые любят свою профессию и безгранично преданы общему делу. Омский завод смазочных материалов – одно из самых современных предприятий в стране. Объединив лучший производственный опыт и профессиональные ресурсы, ОЗСМ выступает площадкой для реализации важных технологических проектов, помогая компании формировать новые векторы развития для всей отечественной нефтепереработки».

Андрей Посаженников, министр промышленности и научно-технического развития Омской области:

«Такие компании, как «Газпромнефть-СМ», вносят существенный вклад в укрепление экономического потенциала региона и создают возможности для профессиональной самореализации в родном городе специалистов различного направления. Коллектив Омского завода смазочных материалов – один из самых сильных в отраслевой среде. Награды, которыми отмечены его представители, еще раз подтверждают высокую значимость их деятельности для всей отечественной промышленности».