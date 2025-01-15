С такими дефектами покупать машину с пробегом точно не стоит

Эксперт Хайцеэр назвал четыре неисправности, с которыми нельзя покупать авто

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр перечислил четыре неисправности, с которыми авто лучше не покупать.

В их числе проблемы с двигателем, например, неисправна турбина, есть повреждения лонжеронов, стоек кузова, есть проблемы с электрооборудованием.

Также эксперт отметил, что ремонт коробки передач будет стоить довольно дорого, поэтому лучше не покупать машину с неисправной трансмиссией.

Но при неудовлетворительном состоянии элементов подвески, рулевого управления, тормозных дисков можно попробовать договориться с продавцом о снижении цены и купить такой автомобиль. Замена этих элементов не разорит автовладельца.

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Источник: Газета.ru