В России заметно изменилась стоимость популярного кроссовера Geely

Кроссовер Geely Monjaro в январе подорожал в России на 90 тыс. рублей

В России изменилась стоимость популярного кроссовера Geely Monjaro. Цены на автомобиль при этом не изменились, но «специальная выгода», или прямая скидка, уменьшилась с 200 тысяч рублей до 110 тысяч.

Geely Monjaro

Таким образом, все комплектации кроссовера фактически стали дороже на 90 тысяч рублей. Стоимость базовой версии Luxury теперь составляет 4 442 190 рублей с учетом скидки, средняя Flagship стоит 4 742 190 рублей, а топовая Flagship – 4 942 190 рублей.

Под капотом Geely Monjaro 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 238 л.с., 8-ступенчатая АКП. Привод может быть передним или полным в зависимости от комплектации.

Geely Monjaro

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли неубиваемую Kia с надежным мотором по доступной цене.

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Источник: Geely