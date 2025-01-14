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Toyota Corolla столкнулась с автогрейдером: подробности смертельного ДТП

В Туве водитель легковушки погиб при столкновении со снегоуборочной машиной

В столице Республики Тыва Кызыле произошло ночное ДТП со снегоуборочной машиной. Авария случилась накануне на улице Дачная в районе Вавилинского затона.

Уточняется, что 26-летний житель Кызыла, находясь за рулем Toyota Corolla, на большой скорости врезался в автогрейдер, ехавший в попутном направлении.


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Водитель иномарки не выжил, он не был пристегнут ремнем безопасности. Известно, что мужчина не имел права управления транспортом и за последний год пять раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД. Toyota Corolla принадлежит другому человеку.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли неубиваемую Kia с надежным мотором по доступной цене.

Источник: официальный telegram-канал МВД по Республике Тыва

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Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 95
14.01.2025 
Фото:МВД Медиа
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