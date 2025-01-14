Toyota Corolla столкнулась с автогрейдером: подробности смертельного ДТП
В Туве водитель легковушки погиб при столкновении со снегоуборочной машиной
В столице Республики Тыва Кызыле произошло ночное ДТП со снегоуборочной машиной. Авария случилась накануне на улице Дачная в районе Вавилинского затона.
Уточняется, что 26-летний житель Кызыла, находясь за рулем Toyota Corolla, на большой скорости врезался в автогрейдер, ехавший в попутном направлении.
Водитель иномарки не выжил, он не был пристегнут ремнем безопасности. Известно, что мужчина не имел права управления транспортом и за последний год пять раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД. Toyota Corolla принадлежит другому человеку.
Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли неубиваемую Kia с надежным мотором по доступной цене.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: официальный telegram-канал МВД по Республике Тыва
Фото:МВД Медиа
95
14.01.2025
Фото:МВД Медиа
Поделиться:
Оцените материал:
0