В России начались испытания первого автомата для трактора

Первая в РФ АКП RSM Powershift для тракторов отправлена на стендовые испытания

Первая в РФ АКП для тракторов отправлена на стендовые испытания, проинформировал Минпромторг РФ.

Над созданием автомата для тяжелых тракторов работал «Ростсельмаш». Агрегат предназначен для работы с двигателями мощностью 440-620 л. с., он имеет 20 передач, многодисковое сцепление и режимы принудительного и автоматического переключения, а также он может работать в диапазоне скоростей до 40 км/ч.

Первая в РФ АКП RSM Powershift

В текущем году должны пройти полевые испытания новой АКП в составе тракторов 3000-й серии – «Ростсельмаш 3002 4WD».

В ведомстве пояснили, что RSM Powershift отличают высокие показатели по производительности и передаче мощности, что обеспечивает переключение передач под нагрузкой без разрыва потока тяги.

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Источник: Минпромторг РФ