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В России начались испытания первого автомата для трактора

Первая в РФ АКП RSM Powershift для тракторов отправлена на стендовые испытания

Первая в РФ АКП для тракторов отправлена на стендовые испытания, проинформировал Минпромторг РФ.

Над созданием автомата для тяжелых тракторов работал «Ростсельмаш». Агрегат предназначен для работы с двигателями мощностью 440-620 л. с., он имеет 20 передач, многодисковое сцепление и режимы принудительного и автоматического переключения, а также он может работать в диапазоне скоростей до 40 км/ч.

Первая в РФ АКП RSM Powershift
Первая в РФ АКП RSM Powershift

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В текущем году должны пройти полевые испытания новой АКП в составе тракторов 3000-й серии – «Ростсельмаш 3002 4WD».

В ведомстве пояснили, что RSM Powershift отличают высокие показатели по производительности и передаче мощности, что обеспечивает переключение передач под нагрузкой без разрыва потока тяги.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли неубиваемую Kia с надежным мотором по доступной цене.

Источник: Минпромторг РФ

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / KamranAydinov | Минпромторг РФ
Количество просмотров 397
14.01.2025 
Фото:freepik / KamranAydinov | Минпромторг РФ
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