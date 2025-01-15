#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тест безопасности кроссовера Changan CS55
24 января
После резонансного видео проведен краш-тест – новые подробности
Стала известна причина сломанного кресла...
Tank 500 Blасk Trail 2025
24 января
Неубиваемые внедорожники Tank начали продавать в России
Бронированный Tank 500 поступил в продажу в...
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
24 января
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
В России в 4 раза с 2022 года выросло...

Маршруты наземного транспорта в нескольких районах столицы изменятся с 18 января

В столичном Дептрансе рассказали об изменении маршрутов общественного транспорта

С 18 января столичные власти скорректируют маршруты в Куркино, Троицке и других районах Москвы, а также запустят новый по территории ВДНХ.

Теперь общественный транспорт будет ходить без оттянутых разворотов, а трассы маршрутов станут понятнее.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– С 18 января улучшим маршруты наземного городского транспорта в более чем 40 районах Москвы и ближайшего Подмосковья. В Куркино и Троицке электробусы и автобусы станут подъезжать ближе к социальным объектам и быстрее довозить жителей до метро и МЦД. Транспорт будет ходить регулярнее.

Мы продолжаем развивать сеть маршрутов наземного транспорта столицы по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина.

Изменения в Куркине:

  • Вместо автобусов 212 заработает новый маршрут 324. Они пойдут в обе стороны по Юровской, Соловьиной Роще и Воротынской улицам до метро «Планерная». До метро «Сходненская» пользуйтесь автобусами 199 и 368
  • Вместо автобусов 959 заработает новый маршрут 357. Они пойдут до метро «Планерная». До Митина пользуйтесь автобусами 359
  • Вместо автобусов 268 заработает новый маршрут 362. Они пойдут в обе стороны по всей Соколово-Мещерской улице
  • Вместо автобусов 268к заработает новый маршрут 359. Они пойдут до Митина вместо метро «Планерная» по Соколово-Мещерской, Юровской, Соловьиной Роще, Родионовской, части Воротынской улицам в обе стороны и по Ландышевой улице и Куркинскому шоссе в сторону метро «Митино».
  • Добавляется остановка «По требованию» для автобусов 357 в сторону Стокманна. Автобусы будут останавливаться вместе с автобусами 986к.
  • Остановка «ТЦ «Мега» для автобусов 358 и 359 получает новое название «Новокуркинское шоссе» и будет работать в обе стороны.

Остальные маршруты в районе продолжат работать без изменений.

Изменения на ВДНХ:

  • Запускается новый маршрут 522: «Метро «Ботанический сад» — МЦД D3 Останкино» по территории ВДНХ — посетителям и работникам выставочного центра будет удобнее добираться до метро, МЦК и МЦД.
  • Автобусы 533 пойдут по 2-му Лихоборскому проезду. Остановка «Городская ферма» будет перенесена на Кольцевую дорогу.

Изменения в ТиНАО (Калужское и Киевское шоссе, Троицк):

  • Экспрессы получат новые номера: 398 станут е131, 433 станут е132, 991 станут е151, 521 станут е152. Автобусы е132 после микрорайона «В» пойдут до Академической площади
  • Автобусы получат новые номера: 526 станут 126, 875 станут 278. После микрорайона «В» пойдут по улице Профессора Летохова и Октябрьскому проспекту
  • Заработают новые маршруты: 108 вместо 304, 158 вместо 304к, с117 вместо 1001, с118 вместо с18, 192 вместо 302.
  • Автобусы 301 получат новый номер 168 и пойдут вместо Академической площади по улице Профессора Летохова до микрорайона «В»
  • Заработает новый маршрут с187 вместо 17 и 871. Автобусы объединенного маршрута будут заезжать в обе стороны к МФЦ Троицка, в Ватутинки Парк, к Центру московского долголетия и Троицкому городскому кладбищу
  • Заработает новый маршрут с973 вместо 873 и 873к. Все автобусы объединенного маршрута пойдут с заездом в Евсеево
  • 159 маршрут продлевается до Кнутова — пассажирам будет удобнее добираться до метро и социальных объектов.

Остальные маршруты в районах продолжат работать без изменений.

Изменения в Московском:

Автобусы 446 в сторону Града Московского пойдут через Первый Московский.Маршрут 876 получит новый номер с156. Вместо метро «Саларьево» автобусы пойдут до метро «Филатов Луг» в обе стороны через Первый Московский. На остановке «Улица Бианки, 2» пользуйтесь автобусами 446. В Троицке автобусы пойдут до микрорайона «В» с заездом в обе стороны к Академической площади.

Остальные маршруты в районах продолжат работать без изменений.

Изменения на Рязановском шоссе:

  • Автобусы 902 после Фабрики имени 1-го Мая пойдут по Рязановскому шоссе до МЦД D2 Силикатная — жителям новых жилых комплексов будет удобнее добираться до метро и МЦД.
  • Маршрут с986 отменяется. Вместо него пользуйтесь автобусами 902 и с962.

Остальные маршруты в районах продолжат работать без изменений.

Изменения в Покровском-Стрешнево:

  • Автобусы 248 получают новый номер с348 и пойдут через Чкаловский бульвар — жителям новых домов будет удобнее добираться до метро и МЦД.

Добавляются остановки:

  • Для автобусов 865 и 865к в Северном Тушине и Химках.
  • Для автобусов 400 и 851 в Левобережном районе.
  • Для автобусов 159 на дублёре Калужского шоссе в сторону области. Автобусы будут останавливаться вместе с автобусами 101, 446, 504, 522, 577, 600, 600к, 804, 878, 882, 895, 895к, 982 и 1170.
  • Остановка «Лётный отряд «Россия» для автобусов 889к и 911а будет работать в обе стороны.
  • Автобусы с161 будут заезжать в Шарапово — пассажирам будет удобнее добираться до жилых домов и нового промышленного парка «Сенькино».

Как быстро узнавать обо всех изменениях маршрутов, смотрите здесь.

Источник: Дептранс

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Количество просмотров 56
15.01.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0