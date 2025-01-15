Маршруты наземного транспорта в нескольких районах столицы изменятся с 18 января

В столичном Дептрансе рассказали об изменении маршрутов общественного транспорта

С 18 января столичные власти скорректируют маршруты в Куркино, Троицке и других районах Москвы, а также запустят новый по территории ВДНХ.

Теперь общественный транспорт будет ходить без оттянутых разворотов, а трассы маршрутов станут понятнее.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– С 18 января улучшим маршруты наземного городского транспорта в более чем 40 районах Москвы и ближайшего Подмосковья. В Куркино и Троицке электробусы и автобусы станут подъезжать ближе к социальным объектам и быстрее довозить жителей до метро и МЦД. Транспорт будет ходить регулярнее.

Мы продолжаем развивать сеть маршрутов наземного транспорта столицы по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина.

Изменения в Куркине:

Вместо автобусов 212 заработает новый маршрут 324. Они пойдут в обе стороны по Юровской, Соловьиной Роще и Воротынской улицам до метро «Планерная». До метро «Сходненская» пользуйтесь автобусами 199 и 368

Вместо автобусов 959 заработает новый маршрут 357. Они пойдут до метро «Планерная». До Митина пользуйтесь автобусами 359

Вместо автобусов 268 заработает новый маршрут 362. Они пойдут в обе стороны по всей Соколово-Мещерской улице

Вместо автобусов 268к заработает новый маршрут 359. Они пойдут до Митина вместо метро «Планерная» по Соколово-Мещерской, Юровской, Соловьиной Роще, Родионовской, части Воротынской улицам в обе стороны и по Ландышевой улице и Куркинскому шоссе в сторону метро «Митино».

Добавляется остановка «По требованию» для автобусов 357 в сторону Стокманна. Автобусы будут останавливаться вместе с автобусами 986к.

Остановка «ТЦ «Мега» для автобусов 358 и 359 получает новое название «Новокуркинское шоссе» и будет работать в обе стороны.

Остальные маршруты в районе продолжат работать без изменений.

Изменения на ВДНХ:

Запускается новый маршрут 522: «Метро «Ботанический сад» — МЦД D3 Останкино» по территории ВДНХ — посетителям и работникам выставочного центра будет удобнее добираться до метро, МЦК и МЦД.

Автобусы 533 пойдут по 2-му Лихоборскому проезду. Остановка «Городская ферма» будет перенесена на Кольцевую дорогу.

Изменения в ТиНАО (Калужское и Киевское шоссе, Троицк):

Экспрессы получат новые номера: 398 станут е131, 433 станут е132, 991 станут е151, 521 станут е152. Автобусы е132 после микрорайона «В» пойдут до Академической площади

Автобусы получат новые номера: 526 станут 126, 875 станут 278. После микрорайона «В» пойдут по улице Профессора Летохова и Октябрьскому проспекту

Заработают новые маршруты: 108 вместо 304, 158 вместо 304к, с117 вместо 1001, с118 вместо с18, 192 вместо 302.

Автобусы 301 получат новый номер 168 и пойдут вместо Академической площади по улице Профессора Летохова до микрорайона «В»

Заработает новый маршрут с187 вместо 17 и 871. Автобусы объединенного маршрута будут заезжать в обе стороны к МФЦ Троицка, в Ватутинки Парк, к Центру московского долголетия и Троицкому городскому кладбищу

Заработает новый маршрут с973 вместо 873 и 873к. Все автобусы объединенного маршрута пойдут с заездом в Евсеево

159 маршрут продлевается до Кнутова — пассажирам будет удобнее добираться до метро и социальных объектов.

Остальные маршруты в районах продолжат работать без изменений.

Изменения в Московском:

Автобусы 446 в сторону Града Московского пойдут через Первый Московский.Маршрут 876 получит новый номер с156. Вместо метро «Саларьево» автобусы пойдут до метро «Филатов Луг» в обе стороны через Первый Московский. На остановке «Улица Бианки, 2» пользуйтесь автобусами 446. В Троицке автобусы пойдут до микрорайона «В» с заездом в обе стороны к Академической площади.

Остальные маршруты в районах продолжат работать без изменений.

Изменения на Рязановском шоссе:

Автобусы 902 после Фабрики имени 1-го Мая пойдут по Рязановскому шоссе до МЦД D2 Силикатная — жителям новых жилых комплексов будет удобнее добираться до метро и МЦД.

Маршрут с986 отменяется. Вместо него пользуйтесь автобусами 902 и с962.

Остальные маршруты в районах продолжат работать без изменений.

Изменения в Покровском-Стрешнево:

Автобусы 248 получают новый номер с348 и пойдут через Чкаловский бульвар — жителям новых домов будет удобнее добираться до метро и МЦД.

Добавляются остановки:

Для автобусов 865 и 865к в Северном Тушине и Химках.

Для автобусов 400 и 851 в Левобережном районе.

Для автобусов 159 на дублёре Калужского шоссе в сторону области. Автобусы будут останавливаться вместе с автобусами 101, 446, 504, 522, 577, 600, 600к, 804, 878, 882, 895, 895к, 982 и 1170.

Остановка «Лётный отряд «Россия» для автобусов 889к и 911а будет работать в обе стороны.

Автобусы с161 будут заезжать в Шарапово — пассажирам будет удобнее добираться до жилых домов и нового промышленного парка «Сенькино».

Как быстро узнавать обо всех изменениях маршрутов, смотрите здесь.

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Источник: Дептранс