#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тест безопасности кроссовера Changan CS55
24 января
После резонансного видео проведен краш-тест – новые подробности
Стала известна причина сломанного кресла...
Tank 500 Blасk Trail 2025
24 января
Неубиваемые внедорожники Tank начали продавать в России
Бронированный Tank 500 поступил в продажу в...
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
24 января
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
В России в 4 раза с 2022 года выросло...

682 л.с. и 7 экранов: новый американский внедорожник появился в России

Дилер привез в Россию обновленный внедорожник Cadillac Escalade-V за ₽25 млн

Дилер из Владивостока привез в Россию обновленный внедорожник Cadillac Escalade-V по цене 24 910 000 руб. Автомобиль предлагается с бензиновым мотором объемом 6,2 литра мощностью 682 л.с., АКП, привод полный.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!
Cadillac Escalade-V
Cadillac Escalade-V

Рекомендуем
Jetta VA3 — Фольксваген? Шкода? Да, но есть важные отличия

У внедорожника есть множество разных систем комфорта и помощи водителю, а также многозонный климат-контроль, подогрев и вентиляция сидений, система бесключевого доступа, адаптивный круиз-контроль и прочее.

В салоне Cadillac Escalade-V установлен графический HUD-дисплей. Центральная консоль тоже представляет из себя цветную тачпад-панель, а для пассажиров второго и третьего рядов предусмотрены три индивидуальных монитора.

Cadillac Escalade-V
Cadillac Escalade-V

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли неубиваемую Kia с надежным мотором по доступной цене.

Источник: Autonews.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Cadillac
Количество просмотров 180
15.01.2025 
Фото:Cadillac
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Cadillac Escalade

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв