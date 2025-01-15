682 л.с. и 7 экранов: новый американский внедорожник появился в России

Дилер привез в Россию обновленный внедорожник Cadillac Escalade-V за ₽25 млн

Дилер из Владивостока привез в Россию обновленный внедорожник Cadillac Escalade-V по цене 24 910 000 руб. Автомобиль предлагается с бензиновым мотором объемом 6,2 литра мощностью 682 л.с., АКП, привод полный.

Cadillac Escalade-V

У внедорожника есть множество разных систем комфорта и помощи водителю, а также многозонный климат-контроль, подогрев и вентиляция сидений, система бесключевого доступа, адаптивный круиз-контроль и прочее.

В салоне Cadillac Escalade-V установлен графический HUD-дисплей. Центральная консоль тоже представляет из себя цветную тачпад-панель, а для пассажиров второго и третьего рядов предусмотрены три индивидуальных монитора.

Cadillac Escalade-V

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли неубиваемую Kia с надежным мотором по доступной цене.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: Autonews.ru