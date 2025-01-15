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Самые популярные «параллельные» машины в России: лидируют «японцы»

CDEK.Shopping: Toyota RAV4 покупали чаще всего в 2024 году

Сервис CDEK.Shopping Auto составил рейтинг самых популярных автомобилей, которые поступают в РФ по параллельным каналам. Лидером стал Toyota RAV4 Elite Plus с 18,7% от всего спроса. Далее следует Lynk & Co 08 с долей спроса 8,2%.

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На третьей строчке находится базовая версия кроссовера Toyota с 2,0-литровым мотором и вариатором. Таким образом, легко сделать вывод, что россияне предпочитают японские машины, поскольку из 10 самых популярных моделей восемь – «японцы».

Также в России популярны такие «параллельные» автомобили, как Nissan X-Trail (5,3%), Mitsubishi Outlander High Line (4,1%), Mitsubishi Outlander Black Edition (3,8%), Toyota C-HR Luxury Edition (2,7%), Toyota Corolla Hybrid (2,3%) и Toyota Highlander (1,2%). В рейтинге присутствует еще один «китаец» – Li Auto L6 (1,8%).

Toyota RAV 4
Toyota RAV 4

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В CDEK.Shopping Auto пояснили, что чаще всего россияне покупали в 2024 году гибридные кроссоверы в максимальной комплектации, средняя стоимость автомобиля равна 4,3 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли неубиваемую Kia с надежным мотором по доступной цене.

Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash | Toyota RAV4
Количество просмотров 146
15.01.2025 
Фото:Unsplash | Toyota RAV4
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Отзывы о Toyota RAV 4 (8)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota RAV 4  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Легендарная надежность, ничего не ломается !!! Невысокий расход топлива у 2.0 двигателя.
Недостатки:
Недостаточная трансформация, раскладка передних сидений.
Комментарий:
За 8 лет эксплуатации перегорела 1 из ламп освещения заднего номерного знака! ТО, замена шин, дворников, аккумулятора это всё что приходится выполнять.
+25