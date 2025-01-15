Легендарная Corolla вернулась в Россию в новом обличье по приятной цене
Новый седан Toyota Levin китайской сборки появился на рынке России. Этот автомобиль является почти точной копией известной россиянам модели Corolla. На одном из классифайдов есть объявление о продаже седана по цене 2,54 млн. рублей.
Для сравнения, цена отечественного седана Москвич 6 в комплектации «Бизнес» стартует от 2,976 млн рублей. А за топовую версию «Техно» цены достигают 3,116 млн рублей.
Продавец из Иркутска указывает, что указанная цена в 2,54 млн рублей не включает НДС, при этом нет информации об утильсборе. Отмечается, что производитель предоставляет гарантию на двигатель и коробку передач без ограничения по пробегу. В списке оснащения заявлены люк, литые диски, электронный ручник с функцией AutoHold, пластиковый мультируль, климат-контроль и медиасистема с крупным тачскрином.
Под капотом Toyota Levin стоит бензиновый турбомотор объемом 1,2 л мощностью 116 л.с., он работает в паре с бесступенчатым вариатором. За более дорогую комплектацию седана продавец из Екатеринбурга просит 2,682 млн. рублей без учета скидок. Toyota Levin имеет цифровую приборку, бесключевой доступ и кнопку запуска двигателя.
Вместо турбомотора – гибридная силовая установка на базе 97-сильного электродвигателя суммарной мощностью 137 л.с. В 3,15 млн рублей (без учета возможных скидок) китайский аналог Corolla оценил продавец из Краснодара. Речь идет о бензиновой версии в комплектации Sports с кожаной отделкой интерьера с ярко-красными акцентами в салоне.
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Источник: avtonovostidnya.ru