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Легендарная Corolla вернулась в Россию в новом обличье по приятной цене

В России появился седан Toyota Levin дешевле Москвича 6

Новый седан Toyota Levin китайской сборки появился на рынке России. Этот автомобиль является почти точной копией известной россиянам модели Corolla. На одном из классифайдов есть объявление о продаже седана по цене 2,54 млн. рублей.

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Для сравнения, цена отечественного седана Москвич 6 в комплектации «Бизнес» стартует от 2,976 млн рублей. А за топовую версию «Техно» цены достигают 3,116 млн рублей.

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Продавец из Иркутска указывает, что указанная цена в 2,54 млн рублей не включает НДС, при этом нет информации об утильсборе. Отмечается, что производитель предоставляет гарантию на двигатель и коробку передач без ограничения по пробегу. В списке оснащения заявлены люк, литые диски, электронный ручник с функцией AutoHold, пластиковый мультируль, климат-контроль и медиасистема с крупным тачскрином.

Toyota Levin
Toyota Levin

Под капотом Toyota Levin стоит бензиновый турбомотор объемом 1,2 л мощностью 116 л.с., он работает в паре с бесступенчатым вариатором. За более дорогую комплектацию седана продавец из Екатеринбурга просит 2,682 млн. рублей без учета скидок. Toyota Levin имеет цифровую приборку, бесключевой доступ и кнопку запуска двигателя.

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Вместо турбомотора – гибридная силовая установка на базе 97-сильного электродвигателя суммарной мощностью 137 л.с. В 3,15 млн рублей (без учета возможных скидок) китайский аналог Corolla оценил продавец из Краснодара. Речь идет о бензиновой версии в комплектации Sports с кожаной отделкой интерьера с ярко-красными акцентами в салоне.

Источник: avtonovostidnya.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Toyota
Количество просмотров 26339
15.01.2025 
Фото:Toyota
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