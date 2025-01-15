Названы марки автомобилей, которые можно купить со скидкой до 35% по госпрограмме

Финансовый эксперт Бойко объяснила, кто в РФ может получить льготный автокредит

Россияне в рамках госпрограммы могут приобрести автомобиль отечественного производства стоимостью до 2 млн рублей на условиях льготного автокредитования. Об этом рассказала директор финансового департамента компании «Рольф» Ольга Бойко.

Она подчеркнула, что на эти цели Правительство РФ выделило определенный бюджет. Господдержку получат автомобили Lada, УАЗ и ГАЗ, а также адаптированные под условия России модели марок Москвич, Амберавто и Evolute.

«Для многих семей, молодых специалистов и жителей регионов это отличный способ приобрести современный автомобиль с минимальной финансовой нагрузкой», – уточняет финансовый эксперт.

По словам Бойко, воспользоваться программой могут только граждане РФ, впервые покупающие автомобиль в кредит, чей доход соответствует требованиям, а также другим критериям.

Кроме них льготным кредитованием могут воспользоваться граждане с ограниченными возможностями, а также сотрудники госучреждений и военнослужащие. Стандартная скидка составляет 20%, но в случае покупки электромобиля некоторые россияне могут рассчитывать на скидку в 35%, при этом она не должна превышать 925 тысяч рублей, уточнила Бойко.

Предусмотрены дополнительные льготы для многодетных семей и тех, кто сдал свой старый автомобиль по программе трейд-ин. Бойко рекомендует тщательно изучить условия госпрограммы, прежде чем воспользоваться льготным автокредитом. При этом она отметила, что в каждом конкретном случае скидка будет рассчитываться индивидуально.

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Источник: rg.ru

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Можно подать заявку онлайн – обычно на решение уходит не более 5 минут. В случае одобрения документы тоже можно подписать онлайн. Плюс в том, что деньги можно потратить не только на покупку машины, но и на другие цели – под залог автомобиля.

А еще в ВТБ можно оформить кредитную «Карту возможностей» с беспроцентным периодом 110 дней. Причем первые 30 дней можно снимать с карты до 100 000 рублей наличными (или совершать переводы по СБП), и на эти средства также распространяется беспроцентный период.

Машину на кредитные деньги вы покупаете самостоятельно, без участия банка. Поэтому никаких допуслуг – остаток средств можно потратить на то, что действительно нужно вашему новому автомобилю.

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Есть также возможность взять кредит наличными под залог авто.

Совкомбанк – рассчитать кредит

Тут можно взять кредит «на большие цели по низкой ставке». Одобренная сумма кредита будет больше, а ставка ниже, если брать деньги под залог имущества, в том числе автомобиля.

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