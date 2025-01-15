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Названы марки автомобилей, которые можно купить со скидкой до 35% по госпрограмме

Финансовый эксперт Бойко объяснила, кто в РФ может получить льготный автокредит

Россияне в рамках госпрограммы могут приобрести автомобиль отечественного производства стоимостью до 2 млн рублей на условиях льготного автокредитования. Об этом рассказала директор финансового департамента компании «Рольф» Ольга Бойко.

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Она подчеркнула, что на эти цели Правительство РФ выделило определенный бюджет. Господдержку получат автомобили Lada, УАЗ и ГАЗ, а также адаптированные под условия России модели марок Москвич, Амберавто и Evolute.

«Для многих семей, молодых специалистов и жителей регионов это отличный способ приобрести современный автомобиль с минимальной финансовой нагрузкой», – уточняет финансовый эксперт.

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По словам Бойко, воспользоваться программой могут только граждане РФ, впервые покупающие автомобиль в кредит, чей доход соответствует требованиям, а также другим критериям.

Кроме них льготным кредитованием могут воспользоваться граждане с ограниченными возможностями, а также сотрудники госучреждений и военнослужащие. Стандартная скидка составляет 20%, но в случае покупки электромобиля некоторые россияне могут рассчитывать на скидку в 35%, при этом она не должна превышать 925 тысяч рублей, уточнила Бойко.

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Предусмотрены дополнительные льготы для многодетных семей и тех, кто сдал свой старый автомобиль по программе трейд-ин. Бойко рекомендует тщательно изучить условия госпрограммы, прежде чем воспользоваться льготным автокредитом. При этом она отметила, что в каждом конкретном случае скидка будет рассчитываться индивидуально.

Источник: rg.ru

Обзор выгодных предложений от банков

ВТБ – рассчитать автокредит

Можно подать заявку онлайн – обычно на решение уходит не более 5 минут. В случае одобрения документы тоже можно подписать онлайн. Плюс в том, что деньги можно потратить не только на покупку машины, но и на другие цели – под залог автомобиля.

А еще в ВТБ можно оформить кредитную «Карту возможностей» с беспроцентным периодом 110 дней. Причем первые 30 дней можно снимать с карты до 100 000 рублей наличными (или совершать переводы по СБП), и на эти средства также распространяется беспроцентный период.

Т-Банк (бывший Тинькофф) – рассчитать автокредит

Машину на кредитные деньги вы покупаете самостоятельно, без участия банка. Поэтому никаких допуслуг – остаток средств можно потратить на то, что действительно нужно вашему новому автомобилю.

Совет: попросите банк проверить автомобиль по открытым базам ГИБДД, ФНП, ФССП и банковским источникам – специалисты Т-Банка готовы взять на себя эту важную задачу, стоит только изъявить желание.

Есть также возможность взять кредит наличными под залог авто.

Совкомбанк – рассчитать кредит

Тут можно взять кредит «на большие цели по низкой ставке». Одобренная сумма кредита будет больше, а ставка ниже, если брать деньги под залог имущества, в том числе автомобиля.

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 4239
15.01.2025 
Фото:Depositphotos
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