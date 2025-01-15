Автобус влетел в участников массовой аварии, когда они вышли на дорогу

В Подмосковье при массовом ДТП автобус сбил двух человек

В подмосковном Солнечногорске случилось массовое ДТП. Уточняется, что на 50-м километре трассы М-10 произошло столкновение автобуса King Long с тремя попутными автомобилями.

Когда участники ДТП вышли на дорогу, в них въехал другой автобус.

В аварии один человек погиб, еще один серьезно пострадал.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли неубиваемую Kia с надежным мотором по доступной цене.

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Источник: ГУ МВД России по Московской области