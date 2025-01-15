Автобус влетел в участников массовой аварии, когда они вышли на дорогу
В Подмосковье при массовом ДТП автобус сбил двух человек
В подмосковном Солнечногорске случилось массовое ДТП. Уточняется, что на 50-м километре трассы М-10 произошло столкновение автобуса King Long с тремя попутными автомобилями.
Когда участники ДТП вышли на дорогу, в них въехал другой автобус.
В аварии один человек погиб, еще один серьезно пострадал.
Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли неубиваемую Kia с надежным мотором по доступной цене.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Источник: ГУ МВД России по Московской области
Фото:МВД Медиа
81
15.01.2025
Фото:МВД Медиа
Поделиться:
Оцените материал:
0