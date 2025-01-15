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Автобус влетел в участников массовой аварии, когда они вышли на дорогу

В Подмосковье при массовом ДТП автобус сбил двух человек

В подмосковном Солнечногорске случилось массовое ДТП. Уточняется, что на 50-м километре трассы М-10 произошло столкновение автобуса King Long с тремя попутными автомобилями.

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Когда участники ДТП вышли на дорогу, в них въехал другой автобус.

В аварии один человек погиб, еще один серьезно пострадал.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли неубиваемую Kia с надежным мотором по доступной цене.

Источник: ГУ МВД России по Московской области

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Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 81
15.01.2025 
Фото:МВД Медиа
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