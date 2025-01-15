Надежные иномарки за 1 млн рублей — на рынке РФ есть достойные варианты

Эксперты назвали топ-5 иномарок по цене до 1 млн рублей

Приобрести новую иномарку с бюджетом в один миллион рублей еще недавно было вполне реально. В настоящее время за эти деньги тоже можно найти достойные модели, хотя только на вторичном рынке. Эксперты нашли пять моделей с пробегом по цене до одного млн рублей.

Renault Logan вполне заслуженно снискал у автовладельцев репутацию одного из самых надежных и неприхотливых автомобилей. У этой модели прочная подвеска, экономичные двигатели и низкая стоимость ремонта.

На рынке можно найти варианты с 8-клапанным мотором объемом 1,6 л мощностью 82 л.с., или с 16-клапанным К4 М мощностью 102 л.с. Пробег у таких машин в среднем порядка 100 тыс. км за 5 лет.

Chevrolet Cobalt – этот простой и надежный седан тоже отличается экономичностью и неприхотливостью в обслуживании. Под капотом у него стоит бензиновый атмосферник объемом 1,5 л мощностью 106 л.с., пробег 140-160 тыс. км. Есть ABS, EBD, кондиционер, электрообогрев зеркал и другие базовые опции.

Kia Morning (Picanto) – это автомобиль идеально подходит для городской среды, он приятно удивит оснащением, которое обычно не встречается в ценовом сегменте до одного миллиона рублей. Есть шесть подушек безопасности, люк, мультимедиа с ЖК-экраном, кожаный салон, обогревы сидений и руля. Пробег примерно 35 тыс. км.

KIA Morning

Kaiyi E5 – автомобиль базируется на платформе Chery Arrizo, а собирается на заводе «Автотор» в Калининграде. Это доступный и хорошо оснащенный автомобиль с двигателем объемом 1,5 л мощностью 147 л.с. Есть камера заднего вида, люк, круиз-контроль, однозонный климат-контроль, пробег – порядка 61 тыс. км. Вариатор требует внимательного обслуживания.

Volkswagen Polo V является одним из самых ликвидных на вторичном рынке. При этом у него достаточный уровень комфорта: есть мультимедиа с поддержкой CarPlay и Android Auto, электрообогревы, кондиционер и круиз-контроль. Его отличают качественная сборка и надежность. Мотор объемом 1,6 л мощностью 105 или 110 л.с., пробег порядка 100 тыс. км.

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Источник: autonews.ru