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«Буханка» и «Профи» подорожали: сколько они теперь стоят

УАЗ раскрыл цены на коммерческие модели УАЗ СГР и Профи 2025 года выпуска

УАЗ раскрыл цены на коммерческие модели СГР («буханка») и Профи 2025 г. в. С моторами Евро-5 эти машины оказались на 70-80 тыс. рублей дороже прошлогодних.

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Состав комплектаций и у «буханки», и у Профи остался прежним. В прайс-листах на машины 2025 г. в. отсутствуют только неэкологичные версии с моторами, отвечающими нормам Евро-2.

Семейство «буханки», как и ранее, включает версии с однорядной и двухрядной кабиной, есть также 5-местная и 7-местная комби, 2-местный и 5-местный фургон, 9-местный автобус и специальное исполнение «Экспедиция» для тяжелого бездорожья. Все они с переходом в новый год производства подорожали на 70 тыс. рублей, но цены на прошлогодние машины еще актуальны.

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Цены на УАЗ СГР 2025 года выпуска

  • Однорядная кабина – 1 520 000 рублей.
  • Двухрядная кабина – 1 570 000 рублей.
  • Комби 5 мест – 1 540 000 рублей.
  • Комби 7 мест – 1 543 000 рублей.
  • Фургон 2 места – 1 545 000 рублей.
  • Фургон 5 мест – 1 545 000 рублей.
  • Автобус 9 мест – 1 610 000 рублей.
  • Экспедиция – 1 815 000 рублей.

Что касается семейства Профи, то стоимость разных моделей варьируется от 1 845 000 до 2 380 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли неубиваемую Kia с надежным мотором по доступной цене.

Источник: УАЗ

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Ушакова Ирина
Фото:Егор Алеев/ТАСС
Количество просмотров 541
15.01.2025 
Фото:Егор Алеев/ТАСС
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