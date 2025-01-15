«Буханка» и «Профи» подорожали: сколько они теперь стоят

УАЗ раскрыл цены на коммерческие модели УАЗ СГР и Профи 2025 года выпуска

УАЗ раскрыл цены на коммерческие модели СГР («буханка») и Профи 2025 г. в. С моторами Евро-5 эти машины оказались на 70-80 тыс. рублей дороже прошлогодних.

Состав комплектаций и у «буханки», и у Профи остался прежним. В прайс-листах на машины 2025 г. в. отсутствуют только неэкологичные версии с моторами, отвечающими нормам Евро-2.

Семейство «буханки», как и ранее, включает версии с однорядной и двухрядной кабиной, есть также 5-местная и 7-местная комби, 2-местный и 5-местный фургон, 9-местный автобус и специальное исполнение «Экспедиция» для тяжелого бездорожья. Все они с переходом в новый год производства подорожали на 70 тыс. рублей, но цены на прошлогодние машины еще актуальны.

Цены на УАЗ СГР 2025 года выпуска

Однорядная кабина – 1 520 000 рублей.

Двухрядная кабина – 1 570 000 рублей.

Комби 5 мест – 1 540 000 рублей.

Комби 7 мест – 1 543 000 рублей.

Фургон 2 места – 1 545 000 рублей.

Фургон 5 мест – 1 545 000 рублей.

Автобус 9 мест – 1 610 000 рублей.

Экспедиция – 1 815 000 рублей.

Что касается семейства Профи, то стоимость разных моделей варьируется от 1 845 000 до 2 380 000 рублей.

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Источник: УАЗ