Водители этого вида транспорта в России зарабатывают почти 200 тысяч рублей в месяц

Стало известно, сколько в месяц зарабатывают водители-дальнобойщики в России

Профессия водителя-дальнобойщика признана в России самой высокооплачиваемой по итогам 2024 года. В среднем работодатели предлагают новым сотрудникам примерно 180 258 рублей в месяц. Об этом рассказали в пресс-службе «Авито Авто».

В ходе проведенного исследования эксперты выяснили, что зарплатная вилка для водителей-дальнобойщиков варьируется от 120 до 250 тыс. рублей в месяц. Учитывались регион, опыт работы, а также специфика грузоперевозок. Отмечается, что уровень зарплаты дальнобойщиков зависит в основном от выбранного графика работы – на рынке много предложений для соискателей с вахтовым методом.

«Высокие зарплатные предложения у водителей-дальнобойщиков связаны не только с требованием к физической выносливости, но и с высоким уровнем ответственности специалиста. Эти работники выполняют сложные задачи – долгие переезды на большие расстояния, управление крупногабаритным транспортом в условиях сложных дорожных ситуаций и непредсказуемой погоды», — цитирует пресс-служба директора категории «Такси, транспорт и логистика» Авито Работы Артема Егоренкова.

По итогам 2024 года в топ-3 высокооплачиваемых профессий вошли также водитель рефрижератора и водитель трала, средний уровень дохода таких специалистов достиг за год 164 363 рубля и 152 779 рублей в месяц соответственно.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: t.me/AvitoLive