Чем грозит парковка машины в сугробах — ответ эксперта
Зимой автомобилистам приходится иногда парковаться в сугробах.
Директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова пояснила, что глубокий снег может привести к скоплению отработавших газов под машиной, что может быть опасно для жизни. Необходимо очищать от снега область вокруг выпускной трубы и вокруг авто, подчеркнула она.
Последствием парковки в сугробе может стать коррозия кузова, замерзание стояночного тормоза, скопление наледи в колесных арках, из-за чего управлять машиной будет сложнее.
Трушкова пояснила, что глубокие ямы и небольшие столбики незаметны под снегом, поэтому водитель может нечаянно наехать на них и повредить машину. Также автомобиль может серьезно застрять в сугробах.
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Источник: Российская газета»