Чем грозит парковка машины в сугробах — ответ эксперта

Эксперт Трушкова: парковка авто в сугробе может привести к коррозии кузова

Зимой автомобилистам приходится иногда парковаться в сугробах.

Директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова пояснила, что глубокий снег может привести к скоплению отработавших газов под машиной, что может быть опасно для жизни. Необходимо очищать от снега область вокруг выпускной трубы и вокруг авто, подчеркнула она.

Последствием парковки в сугробе может стать коррозия кузова, замерзание стояночного тормоза, скопление наледи в колесных арках, из-за чего управлять машиной будет сложнее.

Трушкова пояснила, что глубокие ямы и небольшие столбики незаметны под снегом, поэтому водитель может нечаянно наехать на них и повредить машину. Также автомобиль может серьезно застрять в сугробах.

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Источник: Российская газета»