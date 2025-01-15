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Любимые дизельные машины россиян: модели и цены

Эксперт Головань назвал 10 популярных автомобилей с дизельными моторами

В сегменте подержанных машин с дизельным двигателем в 2024 году россияне отдавали предпочтение моделям немецкого концерна BMW, сообщил директор по закупкам автодилерского холдинга «Рольф» Игорь Головань.

Лидером спроса стал BMW 5 Series VII поколения (2017-2020 г. в.) (средняя стоимость около 3,6 млн рублей). На второй строчке BMW Х5 III поколения (2013-2018 г. в.) со средней ценой 3,8 млн рублей. На третьем месте Audi Q7 II поколения (2015-2019 г. в.) – средняя стоимость 4,3 млн рублей.

BMW 5 Series G30
BMW 5 Series G30

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Четвертую позицию занял купе-кроссовер BMW X6 второго поколения 2014-2019 г. в. В среднем такая машина стоит в России 4,2 млн рублей. Далее следуют рестайлинговый Toyota Land Cruiser 200, BMW 3 Series (2018-2022 г. в.), Kia Carnival, BMW X3 третьего поколения, Hyundai Santa Fe (2018-2024 г. в.) и Range Rover Evoque.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли неубиваемую Kia с надежным мотором по доступной цене.

Источник: Газета.Ru

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Ушакова Ирина
Фото:Егор Алеев/ТАСС | BMW
Количество просмотров 973
15.01.2025 
Фото:Егор Алеев/ТАСС | BMW
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