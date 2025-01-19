Смотрите, это самая большая в мире пожарная машина

Журналисты Jalopnik рассказали о самой крупной пожарной машине Oshkosh P-15

В Сети всплыла информация об огромной пожарной машине, которую источник называет самой большой в мире. И это вполне может быть правдой: обычный пожарный автомобиль весит примерно 20 тонн и имеет длину 8-10 метров. Те спецавтомобили, что работают в аэропортах, могут быть и тяжелее, и крупнее.

Однако Oshkosh P-15, о котором идет речь, разработанный в конце 1970-х для тушения пожаров на военных базах, еще больше: его снаряженная масса (без груза!) составляет 65 тонн, а длина достигает 45 футов, то есть около 13,72 метра. За раз он может увезти 6100 галлонов воды, то есть 28 тысяч литров, они же 28 тонн!

Oshkosh P-15

Эту воду он подает через две водяные пушки со скоростью 1250 галлонов воды в минуту. Переводя в привычные нам единицы, получим примерно 5,7 тонны воды в минуту! Для сравнения, огромный «пылеборец» БЕЛАЗ, работающий на карьерах, выдает 1,7 тонны в минуту. А если взять пример именно по пожарным машинам, то у КАМАЗа нового поколения показатель составляет 3 тонны в минуту.

Чтобы тащить такую махину, а также приводить в действие пару мощных водяных насосов, на борту Oshkosh P-15 стоят два V8 от Detroit Diesel, каждый из которых выдает 495 л.с. Еще одна интересная цифра: если все имеющиеся в распоряжении машины 28 тысяч литров воды смешать с пенообразователем, то можно получить около 273 тысяч литров огнетушащей пены! Такие машины использовались до начала 2000-х годов, сейчас тот же производитель выпускает более современные модели, последняя называется Striker и имеет дизель-электрическую гибридную силовую установку.

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Источник: Jalopnik