Смотрите, это самая большая в мире пожарная машина
В Сети всплыла информация об огромной пожарной машине, которую источник называет самой большой в мире. И это вполне может быть правдой: обычный пожарный автомобиль весит примерно 20 тонн и имеет длину 8-10 метров. Те спецавтомобили, что работают в аэропортах, могут быть и тяжелее, и крупнее.
Однако Oshkosh P-15, о котором идет речь, разработанный в конце 1970-х для тушения пожаров на военных базах, еще больше: его снаряженная масса (без груза!) составляет 65 тонн, а длина достигает 45 футов, то есть около 13,72 метра. За раз он может увезти 6100 галлонов воды, то есть 28 тысяч литров, они же 28 тонн!
Эту воду он подает через две водяные пушки со скоростью 1250 галлонов воды в минуту. Переводя в привычные нам единицы, получим примерно 5,7 тонны воды в минуту! Для сравнения, огромный «пылеборец» БЕЛАЗ, работающий на карьерах, выдает 1,7 тонны в минуту. А если взять пример именно по пожарным машинам, то у КАМАЗа нового поколения показатель составляет 3 тонны в минуту.
Чтобы тащить такую махину, а также приводить в действие пару мощных водяных насосов, на борту Oshkosh P-15 стоят два V8 от Detroit Diesel, каждый из которых выдает 495 л.с. Еще одна интересная цифра: если все имеющиеся в распоряжении машины 28 тысяч литров воды смешать с пенообразователем, то можно получить около 273 тысяч литров огнетушащей пены! Такие машины использовались до начала 2000-х годов, сейчас тот же производитель выпускает более современные модели, последняя называется Striker и имеет дизель-электрическую гибридную силовую установку.
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Источник: Jalopnik