Пожарный КАМАЗ нового поколения: первая информация

Пока сроки появления такой машины не называются, но выглядит она очень современно.

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Представлена российская пожарная машина нового поколения — ее разработала компания «Приоритет» из Миасса (Челябинская область), уже долгие годы разрабатывающая спецтехнику на базе Уралов и КАМАЗов. Новая машина создана на базе КАМАЗ-63934 4x2, который только готовится встать на конвейер в Набережных Челнах. Это грузовик с новой кабиной К5, но не уже знакомой нам по тягачу КАМАЗ-54901, а в зауженном исполнении без спальных мест.

Таким образом, кабина унифицирована не с дальнобойным, а со строительным Mercedes-Benz Arocs, поясняет «Русский автомобиль». Напомним, все варианты камазовской кабины К5 имеют в своей основе каркас Arocs 2012 модельного года.

Однако применением уже «почти серийной» кабины дело не обошлось: разработчик пожарной машины пристыковал к ней второй ряд с парой дверей — теперь машина способна перевезти стандартный пожарный расчет из шести человек.

Позади расположена цистерна для воды емкостью 4000 литров, бак для пенообразователя (240 литров), насос с напором от 100 метров (при скорости 50 литров в секунду) и до 400 метров при 4 литрах в секунду. Полная масса машины — до 19 тонн. Под капотом — турбодизель Cummins ISBe объемом 6,7 л и мощностью 310 л.с.

Фото: prioritetmiass.ru