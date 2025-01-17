Мировая история моторных масел в новом спецпроекте «Газпромнефть-СМ»

«Газпромнефть – смазочные материалы» и издание «Аргументы и факты» представили специальный проект об эволюции моторных и индустриальных масел.

Он реализован в формате интерактивной онлайн-книги и рассчитан на широкую аудиторию, включая детей разного возраста. Читатели «Истории смазочных материалов» смогут узнать, как люди боролись с силой трения в разные времена, как было создано первое моторное масло, а также о самых актуальных технологиях производства.

Одна из самых современных технологий производства смазочных материалов реализуется на омском заводе «Газпромнефть-СМ». Комплекс гидроизодепарафинизации (ГИДП) позволяет создавать масла мирового качества, используя российскую компонентную базу.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы»:

«Создание просветительских материалов – это важный шаг в формировании нового поколения специалистов, которые с ранних лет погружены в научную среду и знакомы с миром высоких технологий. Наш проект не только расширяет их горизонты знаний о технологиях и профессиях будущего, но и вдохновляет на осознанный выбор карьеры. С такими специалистами темпы развития отрасли будут уверенно расти, а технологии их производства – глобально совершенствоваться».

Мультимедийный проект продолжает серию просветительских материалов компании о нефтеперерабатывающей отрасли. По мнению ученых и экспертов, внедрение интерактивных и мультимедийных форматов в процесс обучения – крайне важное направление в современном мире.

Илья Буяновский, доктор технических наук, и.о. заведующего лабораторией Института машиноведения им. Благонравова:

«Внедрение развлекательных методов в обучение популярно в педагогической среде, поскольку такой формат подходит самой широкой аудитории. Во-первых, изучать проект будет интересно как ребенку, так и взрослому. Во-вторых, представление сложных технических аспектов в доступной и увлекательной форме стимулирует интерес к профессии. Это весомый вклад в профориентацию, показывающий широту возможностей карьерного роста в сфере, связанной с высокими технологиями и инновациями».

Али Албагачиев, вице-президент Ассоциации инженеров-трибологов России: