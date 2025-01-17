#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тест безопасности кроссовера Changan CS55
24 января
После резонансного видео проведен краш-тест – новые подробности
Стала известна причина сломанного кресла...
Tank 500 Blасk Trail 2025
24 января
Неубиваемые внедорожники Tank начали продавать в России
Бронированный Tank 500 поступил в продажу в...
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
24 января
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
В России в 4 раза с 2022 года выросло...

Мировая история моторных масел в новом спецпроекте «Газпромнефть-СМ»

«Газпромнефть – смазочные материалы» и издание «Аргументы и факты» представили специальный проект об эволюции моторных и индустриальных масел.

Он реализован в формате интерактивной онлайн-книги и рассчитан на широкую аудиторию, включая детей разного возраста. Читатели «Истории смазочных материалов» смогут узнать, как люди боролись с силой трения в разные времена, как было создано первое моторное масло, а также о самых актуальных технологиях производства.


Одна из самых современных технологий производства смазочных материалов реализуется на омском заводе «Газпромнефть-СМ». Комплекс гидроизодепарафинизации (ГИДП) позволяет создавать масла мирового качества, используя российскую компонентную базу.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы»:

«Создание просветительских материалов – это важный шаг в формировании нового поколения специалистов, которые с ранних лет погружены в научную среду и знакомы с миром высоких технологий. Наш проект не только расширяет их горизонты знаний о технологиях и профессиях будущего, но и вдохновляет на осознанный выбор карьеры. С такими специалистами темпы развития отрасли будут уверенно расти, а технологии их производства – глобально совершенствоваться».

Мультимедийный проект продолжает серию просветительских материалов компании о нефтеперерабатывающей отрасли. По мнению ученых и экспертов, внедрение интерактивных и мультимедийных форматов в процесс обучения – крайне важное направление в современном мире.

Илья Буяновский, доктор технических наук, и.о. заведующего лабораторией Института машиноведения им. Благонравова:

«Внедрение развлекательных методов в обучение популярно в педагогической среде, поскольку такой формат подходит самой широкой аудитории. Во-первых, изучать проект будет интересно как ребенку, так и взрослому. Во-вторых, представление сложных технических аспектов в доступной и увлекательной форме стимулирует интерес к профессии. Это весомый вклад в профориентацию, показывающий широту возможностей карьерного роста в сфере, связанной с высокими технологиями и инновациями».

Али Албагачиев, вице-президент Ассоциации инженеров-трибологов России:

«История развития смазочных материалов – это история прогресса технологий. Она показывает, как совершенствование смазочных материалов способствовало развитию транспорта, промышленности и инновационных технологий. Сочетание научности и популярности, исторический контекст и современный формат подачи информации – пример того, как можно решать одновременно образовательные, социальные и технологические задачи, помогая формировать не только профессионалов, но и общество с высоким уровнем технической грамотности и культуры».

Подпишитесь на «За рулем» в

«За рулем»
Фото:Стоян Васев
Количество просмотров 71
17.01.2025 
Фото:Стоян Васев
Поделиться:
Оцените материал:
0