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Богатое оснащение, надежные агрегаты, автомат — добротный импортный седан по цене Весты

У российских дилеров появились седаны Chevrolet Onix по цене менее 2 млн рублей

Сейчас на рынке легко найти Chevrolet Onix, привезенные по схеме параллельного импорта. Еще в конце прошлого года цены начинались от 1,85 млн рублей. Несмотря на некоторое повышение стоимости, седан остается невероятно доступным.

Chevrolet Onix
Chevrolet Onix

За вариант с 90-сильным двигателем просят около 1 990 000 рублей. Однако не стоит забывать о дилерских скидках. С учетом всех акций, его можно приобрести всего за 1 890 000 рублей. Это сопоставимо, а порой и ниже стоимости популярной Lada Vesta, предлагая при этом значительно более богатую комплектацию.

Интерьер Chevrolet Onix
Интерьер Chevrolet Onix
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Но настоящая жемчужина в линейке – это Chevrolet Onix с 132-сильным двигателем. Да, его цена выше – от 2 099 000 рублей. Но и здесь дилеры готовы предложить выгодные скидки, снижая стоимость до привлекательных 1 999 000 рублей. За эти деньги вы получаете не просто автомобиль, а седан с впечатляющим набором опций, который обычно встречается в машинах значительно более высокого ценового сегмента.

В оснащение входят подогрев сидений, электрорегулировка и подогрев боковых зеркал, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, мультируль, медиасистема, датчики света и дождя, кондиционер, камера заднего вида с задними парктрониками, круиз-контроль и литые диски.

Источник: Тарантас Ньюс

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Лежнин Роман
Фото:Chevrolet
Количество просмотров 5271
18.01.2025 
Фото:Chevrolet
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