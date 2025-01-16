Кроссоверы Jetta получили русифицированную панель приборов

Марка Jetta русифицировала кроссоверы VS5 и VS7

Обновленные кроссоверы Jetta VS5 и VS7 получили русифицированную приборную панель. Уточняется, что на русский язык переведены все информационные сообщения и пункты меню бортового компьютера. Причем это касается не только новых рестайлинговых машин: приборку ранее реализованных моделей тоже можно русифицировать у дилера.

Данные, которые выводятся на приборную панель, помогут водителю во время движения. Это показания спидометра и тахометра, информация о времени в пути и уличной температуре, а также положение селектора коробки передач.

Автомобили оснащаются 150-сильным 1.4 TSI, классической АКП. Привод передний.

Номинант Гран-при «За рулем» – 2025

К участию в Гран-при «За рулем» допускаются новые модели, то есть появившиеся в 2024 году или сменившие поколение. Рестайлинг не в счет. Автомобиль выше как раз подходит. Насколько он хорош в своем классе? Это решать вам. Заполните анкету голосования. Среди проголосовавших скоро разыграем три автомобиля Лада.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли неубиваемую Kia с надежным мотором по доступной цене.

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Источник: Jetta