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Как лучше считать интервал для замены масла: ответ эксперта

Автоэксперт Сосновский: ресурс моторного масла зависит от условий эксплуатации

Ресурс моторного масла зависит от условий эксплуатации, качества бензина и состояния двигателя, пояснил руководитель отдела технического маркетинга Takayama Александр Сосновский.

Автопроизводители часто указывают, когда нужно менять моторное масло, исходя из пробега. При этом обычно указывается и регламент для нормальных условий эксплуатации, и специально для тяжелых.

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Для современных автомобилей условия эксплуатации определяются автоматическим блоком управления по сигналам соответствующих датчиков, пояснил эксперт. Автомобилисты, выдерживающие межсервисный интервал, исходя из условий эксплуатации и выбора масла, должны просто ориентироваться на предписанный автозаводом пробег или сигналы на бортовом компьютере, извещающие о необходимости пройти техобслуживание.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли неубиваемую Kia с надежным мотором по доступной цене.

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Источник: Российская газета

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 252
17.01.2025 
Фото:Depositphotos
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