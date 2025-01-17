Как лучше считать интервал для замены масла: ответ эксперта
Ресурс моторного масла зависит от условий эксплуатации, качества бензина и состояния двигателя, пояснил руководитель отдела технического маркетинга Takayama Александр Сосновский.
Автопроизводители часто указывают, когда нужно менять моторное масло, исходя из пробега. При этом обычно указывается и регламент для нормальных условий эксплуатации, и специально для тяжелых.
Для современных автомобилей условия эксплуатации определяются автоматическим блоком управления по сигналам соответствующих датчиков, пояснил эксперт. Автомобилисты, выдерживающие межсервисный интервал, исходя из условий эксплуатации и выбора масла, должны просто ориентироваться на предписанный автозаводом пробег или сигналы на бортовом компьютере, извещающие о необходимости пройти техобслуживание.
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Источник: Российская газета