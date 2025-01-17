Новый немецкий кроссовер появился в России: сколько он стоит

Дилер привез в Россию кроссовер BMW X1 Long M35i за ₽8,55 млн

Московский дилер привез в РФ новый полноприводный кроссовер BMW X1 Long в «заряженной» версии, стоит машина 8 550 000 руб. Уточняется, что удлиненная версия BMW X1 Long выпускается для китайского рынка.

M35i xDrive предлагается с бензиновой силовой установкой объемом 2,0 л мощностью 300 л.с. и роботом.

BMW X1

У автомобиля есть шесть подушек безопасности, система бесключевого доступа, функция запуска двигателя клавишей, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, ряд систем активной безопасности и многое другое.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли неубиваемую Kia с надежным мотором по доступной цене.

BMW X1

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Источник: Autonews.ru