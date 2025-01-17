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Новый немецкий кроссовер появился в России: сколько он стоит

Дилер привез в Россию кроссовер BMW X1 Long M35i за ₽8,55 млн

Московский дилер привез в РФ новый полноприводный кроссовер BMW X1 Long в «заряженной» версии, стоит машина 8 550 000 руб. Уточняется, что удлиненная версия BMW X1 Long выпускается для китайского рынка.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
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M35i xDrive предлагается с бензиновой силовой установкой объемом 2,0 л мощностью 300 л.с. и роботом.

BMW X1
BMW X1

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У автомобиля есть шесть подушек безопасности, система бесключевого доступа, функция запуска двигателя клавишей, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, ряд систем активной безопасности и многое другое.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли неубиваемую Kia с надежным мотором по доступной цене.

BMW X1
BMW X1
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Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:BMW
Количество просмотров 167
17.01.2025 
Фото:BMW
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