Новый немецкий кроссовер появился в России: сколько он стоит
Дилер привез в Россию кроссовер BMW X1 Long M35i за ₽8,55 млн
Московский дилер привез в РФ новый полноприводный кроссовер BMW X1 Long в «заряженной» версии, стоит машина 8 550 000 руб. Уточняется, что удлиненная версия BMW X1 Long выпускается для китайского рынка.
M35i xDrive предлагается с бензиновой силовой установкой объемом 2,0 л мощностью 300 л.с. и роботом.
BMW X1
У автомобиля есть шесть подушек безопасности, система бесключевого доступа, функция запуска двигателя клавишей, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, ряд систем активной безопасности и многое другое.
Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли неубиваемую Kia с надежным мотором по доступной цене.
BMW X1
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник: Autonews.ru
Фото:BMW
167
17.01.2025
Фото:BMW
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