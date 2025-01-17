#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тест безопасности кроссовера Changan CS55
24 января
После резонансного видео проведен краш-тест – новые подробности
Стала известна причина сломанного кресла...
Tank 500 Blасk Trail 2025
24 января
Неубиваемые внедорожники Tank начали продавать в России
Бронированный Tank 500 поступил в продажу в...
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
24 января
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
В России в 4 раза с 2022 года выросло...

19 из 30 пострадавших в аварии российских туристов доставили в больницу

Туристы из России пострадали в ДТП с автобусом на острове Шри-Ланка

Российские туристы пострадали в ДТП при столкновении автобуса, перевозившего путешественников, с грузовиком в Шри-Ланке. По сообщению местных СМИ, пострадало не менее 19 граждан РФ.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Зачем водители смазывают подкрылки зимой — странный лайфхак

При этом в российском посольстве в Шри-Ланке пока официально не подтвердили эту информацию. Уточняется, что в результате аварии, произошедшей на Южном скоростном шоссе, водитель автобуса погиб, а порядка 19 туристов получили травмы различной степени тяжести. В СМИ пишут, что ДТП произошло в результате того, что автобус на высокой скорости врезался в кузов грузовика.

В момент аварии в автобусе находилось не менее 30 туристов из России. Всех пострадавших доставили в базовый госпиталь Тангалле для оказания необходимой медицинской помощи.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: adaderana.lk

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:adaderana.lk
Количество просмотров 45
17.01.2025 
Фото:adaderana.lk
Поделиться:
Оцените материал:
0