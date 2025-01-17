19 из 30 пострадавших в аварии российских туристов доставили в больницу

Туристы из России пострадали в ДТП с автобусом на острове Шри-Ланка

Российские туристы пострадали в ДТП при столкновении автобуса, перевозившего путешественников, с грузовиком в Шри-Ланке. По сообщению местных СМИ, пострадало не менее 19 граждан РФ.

При этом в российском посольстве в Шри-Ланке пока официально не подтвердили эту информацию. Уточняется, что в результате аварии, произошедшей на Южном скоростном шоссе, водитель автобуса погиб, а порядка 19 туристов получили травмы различной степени тяжести. В СМИ пишут, что ДТП произошло в результате того, что автобус на высокой скорости врезался в кузов грузовика.

В момент аварии в автобусе находилось не менее 30 туристов из России. Всех пострадавших доставили в базовый госпиталь Тангалле для оказания необходимой медицинской помощи.

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Источник: adaderana.lk