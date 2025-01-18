Мощные 1500-сильные бронированные внедорожники будут покорять «Дикий Запад»

Бренд из Латвии Dartz наладит выпуск эксклюзивных внедорожников в США

Производитель бронированных внедорожников Dartz анонсировал планы о запуске производства в американской Флориде и выходе на рынок США.

Dartz Prombron Black Stallion Type C

И первой моделью для американских покупателей будет Prombron Black Stallion Type C. До запуска производства в США автомобили будут поставлять с завода в Риге (Латвия). Black Stallion Type C в настоящее время демонстрируется в Лос-Анджелесе, а затем отправится в тур по Америке.

Dartz Prombron Black Stallion Type C

Версия с GLS-Class получила двигатель V8 с двойным турбонаддувом, мощностью 1500 л.с. Также Dartz также готовит к выпуску более роскошную версию Type CLV, в интерьере которой используют дизайн яхт греческого магната Аристотеля Онассиса. Цена каждой модели зависит от уровня персонализации.

Компания уже подписала соглашения с дилерами на Восточном и Западном побережьях США. Таким образом у Dartz будут новые возможности на рынке ультрароскошных автомобилей, и бренд приложит все усилия, чтобы укрепить свою репутацию производителя эксклюзивных и мощных внедорожников.

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Источник: auto.ru