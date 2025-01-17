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Самые популярные «параллельные» машины в России

«Автостат Инфо» перечислил пять самых популярных авто для параллельного импорта

В РФ в прошедшем году зарегистрировали 161,4 тыс. машин, ввезенных по параллельному импорту.

Это на 17,7% больше, чем в 2023 году. Самые крупные поставки в 2024 году пришлись на машины китайского бренда Li Xiang (23,3 тыс. авто этой марки против 4,7 тыс. годом ранее).

Li Xiang L9
Li Xiang L9
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Далее в списке самых популярных «параллельных» машин оказалась японская Toyota: за год было зарегистрировано 29,7 тыс. машин этого бренда. Замыкают топ-5 такие марки, как Hyundai (15,4 тыс. единиц), Kia (13,4 тыс. единиц) и BMW (11,7 тыс. единиц).

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.

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Источник: Автостат Инфо

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos и «За рулем»
Количество просмотров 359
17.01.2025 
Фото:Depositphotos и «За рулем»
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