Популярную иномарку российской сборки теперь продают дешевле Lada Vesta

Марка BAIC снизила стоимость седана BAIC U5 Plus, цены стартуют от ₽1,485 млн

Китайский седан BAIC U5 Plus калининградской сборки, который позиционируется как замена Skoda Octavia, Kia Cerato и Hyundai Elantra, теперь стоит меньше 1,5 млн рублей. Автомобиль 2024 г. в. со 105-сильным 1,5-литровым атмосферником и 5-ступенчатой МКП предлагается за 1 485 000 рублей.

До 16 января текущего года базовая версия седана формально стоила 2 080 000, при этом предоставлялась также скидка в размере 375 000 рублей. То есть, реально машина стоила 1 705 000.

BAIC U5 Plus

Сейчас базовая цена уменьшилась до 1 705 000, к тому же дистрибьютор предоставляет скидку в размере 220 000 рублей.

Для сравнения, базовая Lada Vesta продается за 1 525 000 рублей.

Седан собирают на заводе «Автотор» с частичной локализацией компонентов. Впереди запланировано производство по полному циклу со сваркой кузовов.

Начальная комплектация включает салон из искусственной кожи, экран медиасистемы диагональю 12,3 дюйма, есть камера заднего вида, фронтальные подушки, кондиционер и цифровая приборка.

BAIC U5 Plus собирают и продают в России с весны 2023 года.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Quto