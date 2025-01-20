Почему автомобилисты выбирают гидрокрекинговые моторные масла

Современные автомобили становятся все требовательнее к обслуживанию, поэтому производители находятся в постоянном поиске новых решений.

Одним из таких является производство гидрокрекинговых моторных масел по последним технологиям. Генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец рассказал онлайн-журналу «Энергия+», как производят такие масла и в чем их преимущества.

Технология производства этих масел сложна и доступна ограниченному кругу производителей, один из таких как раз компания «Газпромнефть-СМ». Для создания данной продукции требуется уникальное и дорогостоящее оборудование. Однако, по словам Скоромца, «результаты того стоят».

Во-первых, гидрокрекинговое масло с особой бережностью относится к двигателю. Например, оно не воздействует агрессивно на резиновые уплотнители в нем – сальники, манжеты, кольца. Другие виды синтетических масел могут приводить к усыханию этих элементов и, как следствие, к протечкам масла, попаданию грязи и снижению эффективности двигателя.

Кроме того, такое масло может эффективно работать в разных погодных условиях и режимах эксплуатации, а также отличается чистотой состава.

Сера, азот и другие нежелательные соединения – это яд для систем очистки выхлопных газов. Гидрокрекинг и гидроизодепарафинизация позволяют почти полностью их удалить. Например, содержание серы в таком масле настолько мало, что большинство приборов не могут его определить. Благодаря чистоте состава гидрокрекинговые масла хорошо защищают от коррозии. Двигатель меньше изнашивается, при этом масло не нужно часто менять, отмечает генеральный директор «Газпромнефть – СМ» Анатолий Скоромец.

По словам эксперта, в случае с моторным маслом существует три основных универсальных правила: менять его стоит так часто, как рекомендует это делать производитель; не стоит смешивать разные виды смазочных материалов; нужно грамотно подходить к выбору продукции и внимательно изучать все ее характеристики.