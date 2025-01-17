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Lexus снимет с производства две модели

Автопроизводитель Lexus прекратит выпуск спортивных купе RC и RC F

Компания Lexus планирует прекратить выпуск спортивных купе RC и RC F, собраны прощальные версии этих машин. Модели официально снимут с производства в конце этого модельного года, сообщили в компании.

Lexus RC F
Lexus RC F

Производство купе RC и RC F завершится в ноябре текущего года. На рынке США самое мощное купе RC F в прощальной версии Final Edition будет стоить $94 тыс. (около 9,6 млн по текущему курсу). Под капотом этого автомобиля атмосферник V8 объемом 5 литров и мощностью 472 л.с. У машины адаптивная подвеска, кованые колесные диски.

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RC F Final Edition будет доступен к покупке с четырьмя цветами кузова. Салон будет выполнен из черной и красной кожи, автомобиль получит премиальную аудиосистему Mark Levinson и сенсорный экран диагональю 10 дюймов.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.

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Источник: Lexus

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash | Lexus
Количество просмотров 218
17.01.2025 
Фото:Unsplash | Lexus
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