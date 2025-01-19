Как добиться полной и справедливой оплаты ремонта автомобиля по ОСАГО? Советы эксперта

Эксперт Лидия Мигаль разъяснила, как добиться справедливых выплат по ОСАГО

Каждый водитель, который хоть раз попадал в ДТП, сталкивался с занижением выплат страховой компанией. Ни для кого не секрет, что страховые компании обладают серьезным набором инструментов, превращающим полис автогражданки в фикцию.

В таких ситуациях для водителей важно восстановить справедливость и добиться положенной законом суммы на ремонт автомобиля, либо добиться качественного надлежащего ремонта своего автомобиля.

О том, какими способами можно оспорить несправедливое решение страховой компании, делится эксперт Лидия Мигаль.

Лидия Мигаль, эксперт по продуктам «Страхование» и «Лизинг» компании «Передовые Платежные Решения»:

– Страховые компании обладают обширным набором инструментов для занижения выплат по ОСАГО. Как обезопасить себя от этого? Как бороться и восстановить справедливость?

Занижение страховых выплат по ОСАГО действительно является распространенной проблемой. Страховые компании могут использовать различные методы для уменьшения суммы компенсации, начиная от неверного расчета ущерба и заканчивая отказом в выплате по формальным причинам.

Чтобы защитить свои права и получить справедливую компенсацию, важно знать и предпринимать следующие шаги в защите своих прав.

Знать сроки своего страхового полиса и особые условия договора.

Подать заявление о наступлении страхового случая в срок до 5 рабочих дней. Так у вас будет больше шансов на корректное рассмотрение дела.

Сохранять все документы, касающиеся аварии – протоколы ГИБДД, фото и видеоматериалы с места происшествия, показания свидетелей. Эти данные помогут вам доказать свою позицию в случае споров со страховой компанией.

Не соглашайтесь на предварительные оценки ущерба. Лучше воспользуйтесь независимой экспертизой.

В случае, если страховая компания занизила выплату, вы в праве подготовить письменную претензию и требовать пересмотр размера выплаты от страховой компании, также можно обратиться РСА или, если предыдущие меры не помогли, обратиться в суд. Борьба с заниженными выплатами по ОСАГО требует терпения и внимательности. Важно соблюдать все процедуры, документировать каждый этап и привлекать независимых экспертов. Помните, что закон на вашей стороне, и вы имеете полное право на получение полной и справедливой компенсации.