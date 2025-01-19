Крупный корейский внедорожник подешевел в России на целых 3 миллиона за пару месяцев

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Самые доступные Hyundai Santa Fe предлагают в РФ по цене от 4,5 млн рублей

В ноябре 2024 года минимальная стоимость Hyundai Santa Fe в комплектации Prime начиналась с отметки в 7,6 млн рублей. Сегодня же, благодаря параллельному импорту, самые доступные версии этой комплектации предлагаются в диапазоне от 4,5 до 6,3 млн рублей.

Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe

Но низкая цена – это не единственное достоинство обновленного предложения. Даже базовая комплектация Prime поражает своим оснащением.

Интерьер Hyundai Santa Fe
Интерьер Hyundai Santa Fe
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Эта версия оснащена 2,5-литровым двигателем мощностью 194 л.с., светодиодными фарами, электронными ассистентами, солнцезащитными шторками на задних дверях, двухзонным климат-контролем и адаптивным круиз-контролем. А также в комплектацию входят датчики света и дождя, штатная навигация, CarPlay и Android Auto.

Более дорогие комплектации, такие как Exclusive (6,6–7,2 млн рублей) и топовая Calligraphy (7–7,6 млн рублей), предлагают еще более впечатляющий набор опций: дистанционная интеллектуальная система помощи при парковке, система аутентификации водителя по отпечатку пальца, цифровое зеркало заднего вида, многослойные передние стекла, капитанские кресла второго ряда (конфигурация салона 2+2+2) и дополнительный электрический обогреватель.

Источник: 32cars.ru

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Лежнин Роман
Фото:Hyundai
Количество просмотров 36368
19.01.2025 
Фото:Hyundai
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Отзывы о Hyundai Santa Fe (2)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Hyundai Santa Fe  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Мощный энергичный и экономичный дизель . Удобный и просторный салон.
Недостатки:
Подвеска пробивается на ямах . На "стиральной доске " бывает снос задней оси.
Комментарий:
Просторный , салон . Хорошая проходимость . Конечно не для OFF Road , но сугробы "по колено" не препятствие .Без полного привода зимой тяжко , корова на льду. НЕТ перегрева муфты ! Как некоторые писаки пишут .Пробег более 250 тыс . км. Родная подвеска ходит долго . Как правило "мастера" советуют чего нибудь заменить . Не родные - родные запчасти по всей видимости контрафакт и ходят в разы меньше . Стойки стабилизатора ходят по 50 тыс.км.цена- от 600 р. Всё ремонтопригодно , полно видео в сети . Официалы отпугивают ценниками .К примеру за замену шкива дв. , запросили только за железо , около 50 тыс. руб. В интернет магазине 5500 р . Работы с мин инструмента на 30 мин. Внимание ! Раз в год , если ездить в брод , нужно обслужить раздатку . Снимается привод и смазываются шлицы . Работы на 3 тыс. р.. У меня при пробеге 230 тыс км. слизало шлицы из за отсутствия смазки .Фирм по ремонту много , но половинить АКПП и раздатку стоит денег . Зато до кучи заменил фильтр АКПП расположенный внутри. Зимой проблем с запуском не было . Расход солярки не более 10 л\100 км. Подъём в горку - легко даже с прицепом . В общем достойный авто . К сожалению ценник на него сейчас слишком высокий .
+20