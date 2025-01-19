Крупный корейский внедорожник подешевел в России на целых 3 миллиона за пару месяцев

Самые доступные Hyundai Santa Fe предлагают в РФ по цене от 4,5 млн рублей

В ноябре 2024 года минимальная стоимость Hyundai Santa Fe в комплектации Prime начиналась с отметки в 7,6 млн рублей. Сегодня же, благодаря параллельному импорту, самые доступные версии этой комплектации предлагаются в диапазоне от 4,5 до 6,3 млн рублей.

Hyundai Santa Fe

Но низкая цена – это не единственное достоинство обновленного предложения. Даже базовая комплектация Prime поражает своим оснащением.

Интерьер Hyundai Santa Fe

Эта версия оснащена 2,5-литровым двигателем мощностью 194 л.с., светодиодными фарами, электронными ассистентами, солнцезащитными шторками на задних дверях, двухзонным климат-контролем и адаптивным круиз-контролем. А также в комплектацию входят датчики света и дождя, штатная навигация, CarPlay и Android Auto.

Более дорогие комплектации, такие как Exclusive (6,6–7,2 млн рублей) и топовая Calligraphy (7–7,6 млн рублей), предлагают еще более впечатляющий набор опций: дистанционная интеллектуальная система помощи при парковке, система аутентификации водителя по отпечатку пальца, цифровое зеркало заднего вида, многослойные передние стекла, капитанские кресла второго ряда (конфигурация салона 2+2+2) и дополнительный электрический обогреватель.

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Источник: 32cars.ru