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Востребованность единого для России и Беларуси полиса ОСАГО оценили в 60-70%

С апреля на территории России и Белоруссии начнет действовать общий полис ОСАГО

Автовладельцы из России и Белоруссии с апреля 2025 года смогут приобрести единый для двух стран полис ОСАГО. Об этом сообщил директор бюро «Зеленая карта» Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Разуван.

В пресс-службе Центробанка уточнили, что необходимая законодательная база в нашей стране уже сформирована. Руководитель проектов управления андеррайтинга моторных видов страхования СК «Абсолют Страхование» Анна Ежикова подчеркнула, что регламентирующий закон для таких продуктов уже вступил в силу с 2025 года, но продажи полиса еще не стартовали.

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Разуван уточнил, что для оформления ОСАГО с расширением на Белоруссию для легковых автомобилей нужно доплатить в среднем немногим более трех тысяч рублей. Такой полис выгодно покупать жителям Белоруссии, часто приезжающим в Россию, а также гражданам РФ, посещающим соседнюю республику, объяснила заместитель гендиректора по продуктам розничного страхования «Югории» Екатерина Суплотова.

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«Востребованность общего полиса ОСАГО в приграничных регионах будет самой высокой и может составлять 60-70% среди регулярных покупателей «Синей карты». По мере удаления от границы этот процент будет снижаться», – эксперт Сергей Худяков из компании Mainsgroup.

Напомним, для реализации проекта единого полиса власти России и Белоруссии внесли ряд изменений в законодательства своих стран.

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Источник: iz.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 69
20.01.2025 
Фото:АГН «Москва»
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