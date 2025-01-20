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В Краснодаре выдали почти 2 тыс. парковочных разрешений для льготников

1780 льготных разрешений на парковку выдали в Краснодаре в 2024 году

В прошедшем году в столице Краснодарского края выдали 1780 парковочных разрешений для членов многодетных семей, Героев труда Кубани, Героев Советского Союза и Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы.

Такие льготы позволяют оставлять автомобиль на парковках без шлагбаумов на 3 часа. Разрешения можно оформить в любом отделении МФЦ в Краснодаре, а также в Департаменте транспорта и дорожного хозяйства г. Краснодара.

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В общей сложности с начала реализации программы было выдано 2982 соответствующих разрешения.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Telegram-канал «Союза транспортников Кубани»

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Ушакова Ирина
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 45
20.01.2025 
Фото:АГН Москва
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