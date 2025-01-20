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Китайцы привезли в Россию рекордное количество машин

Китай на 31% увеличил экспорт автомобилей в Россию в 2024 году

Объем ввоза китайских легковых машин в Россию увеличился в 2024 году на 30,5% в денежном эквиваленте и составил $15,2 млрд.

Уточняется, что в декабре объем экспорта машин из Китая в РФ упал к ноябрю на 3,7%, до $1,38 млрд, продолжив падение третий месяц подряд после всплеска в августе-сентябре до отметок $1,6-1,8 млрд, согласно данным таможенной статистики КНР.

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Всплеск экспорта машин из Китая был зафиксирован в августе и сентябре истекшего года, перед анонсированной индексацией утильсбора на автомобили с 1 октября. Уже в первом полугодии в Россию было ввезено легковых машин из Китая на $6,21 млрд.

Наряду с этим поставки грузовиков из Китая в денежном эквиваленте упали в 2024 году на 12,4%, до $2,7 млрд.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.

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Источник: Интерфакс

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Ушакова Ирина
Фото:Ji Haixin/VCG/Visual China Group
Количество просмотров 101
20.01.2025 
Фото:Ji Haixin/VCG/Visual China Group
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