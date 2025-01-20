Самые популярные «китайцы» с пробегом
Марка Chery стала самой популярной среди подержанных китайских авто в России
Предпочтения россиян на вторичном рынке автомобилей выяснило аналитическое агентство «Автостат». Среди китайских марок россияне чаще всего рассматривают к покупке подержанные автомобили бренда Chery (55,5% респондентов).
Далее следуют Haval и Geely (49,1% и 46,6% голосов опрошенных соответственно). На четвертой строчке находится Changan с результатом 33,1%.
Также в список вошли Exeed (22,7% голосов), Lifan (22,4%), Omoda (21,2%), Tank (18,1%), Great Wall (16,3%) и JAC (12%).
Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: Автостат
Фото:Сергей Булкин/NEWS.ru/ТАСС
1709
20.01.2025
Фото:Сергей Булкин/NEWS.ru/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0