Новый Lexus RX уже в России: где можно купить его намного дешевле

Дилеры привезли в Россию новый Lexus RX по цене от 10,6 млн рублей

Новый Lexus RX на модульной платформе GA-K (TNGA) с измененной задней подвеской поступил в Россию по неофициальным каналам. В России сейчас доступны несколько этих автомобилей.

Гибридный RX350h на базе 2,5-литрового атмосферника с вариатором и опциональным задним приводом E-Four, суммарной мощностью 250 л.с., сейчас доступен у российских дилеров по цене от 11,5 млн руб.

Lexus RX

Старшие версии RX500h F Sport Performance стоят от 13,7 млн. Такие автомобили оснащаются 371-сильной установкой (550 Нм) на базе 2,4-литрового турбомотора и 6-ступенчатой АКП, электродвигатель расположен между ДВС и коробкой. Подзаряжаемый гибрид 450h+ в продаже в России вряд ли получится найти.

Чаще всего дилеры предлагают базовый RX350, оснащенный 2,4-литровым турбомотором мощностью 249 или 279 л.с. (430 Нм) и 8-ступенчатой АКП. Стоимость составляет от 10,6 млн до 12,5 млн руб. в версиях Executive, Executive+, F Sport+, Luxury.

Интерьер Lexus RX

В Казахстане, где премиальный бренд присутствует официально, в продаже есть восемь версий RX: от базового Comfort до топового F Sport Performance Plus по цене от 6,7 млн до 9,3 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Autonews