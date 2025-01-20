Пострадавшего в ДТП медведя-шатуна ликвидировали
На Камчатке автомобиль сбил медведя-шатуна
В воскресенье в районе села Паратунка в Елизовском районе Камчатского края застрелили медведя, ставшего причиной дорожной аварии.
Животное сбил автомобиль. Прибывшая на место межведомственная оперативная группа быстрого реагирования ликвидировала хищника на основании принятого Минлесохоты решения о регулировании численности, рассказал глава управления лесного и охотничьего контроля (надзора) Минлесохоты Камчатского края Всеволод Воропанов.
Он прибавил, что происходят единичные случаи выхода медведей в населенные пункты. С начала года произошло уже восемь инцидентов, пять диких животных ликвидировали.
Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: Минлесохоты Камчатского края
Фото:freepik / vecstock
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20.01.2025
Фото:freepik / vecstock
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