#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тест безопасности кроссовера Changan CS55
24 января
После резонансного видео проведен краш-тест – новые подробности
Стала известна причина сломанного кресла...
Tank 500 Blасk Trail 2025
24 января
Неубиваемые внедорожники Tank начали продавать в России
Бронированный Tank 500 поступил в продажу в...
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
24 января
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
В России в 4 раза с 2022 года выросло...

Пострадавшего в ДТП медведя-шатуна ликвидировали

На Камчатке автомобиль сбил медведя-шатуна

В воскресенье в районе села Паратунка в Елизовском районе Камчатского края застрелили медведя, ставшего причиной дорожной аварии.

Животное сбил автомобиль. Прибывшая на место межведомственная оперативная группа быстрого реагирования ликвидировала хищника на основании принятого Минлесохоты решения о регулировании численности, рассказал глава управления лесного и охотничьего контроля (надзора) Минлесохоты Камчатского края Всеволод Воропанов.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Кроссоверы от 2,3 млн рублей — большой тест «За рулем»

Он прибавил, что происходят единичные случаи выхода медведей в населенные пункты. С начала года произошло уже восемь инцидентов, пять диких животных ликвидировали.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Минлесохоты Камчатского края

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:freepik / vecstock
Количество просмотров 66
20.01.2025 
Фото:freepik / vecstock
Поделиться:
Оцените материал:
0