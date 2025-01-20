Пострадавшего в ДТП медведя-шатуна ликвидировали

На Камчатке автомобиль сбил медведя-шатуна

В воскресенье в районе села Паратунка в Елизовском районе Камчатского края застрелили медведя, ставшего причиной дорожной аварии.

Животное сбил автомобиль. Прибывшая на место межведомственная оперативная группа быстрого реагирования ликвидировала хищника на основании принятого Минлесохоты решения о регулировании численности, рассказал глава управления лесного и охотничьего контроля (надзора) Минлесохоты Камчатского края Всеволод Воропанов.

Он прибавил, что происходят единичные случаи выхода медведей в населенные пункты. С начала года произошло уже восемь инцидентов, пять диких животных ликвидировали.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.

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Источник: Минлесохоты Камчатского края