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Известный россиянам кроссовер снова появился в России — цена приятно удивит

В Россию в новом обличье вернулся кроссовер Hyundai ix35 по цене от ₽2,55 млн

Кроссовер Hyundai ix35 вернулся на рынок России в новой версии для китайского рынка. Цена на одном из классифайдов стартует от 2,55 млн. рублей.

Другие аналоги паркетников китайского производства стоят дороже, в частности, цена Chery Tiggo 7 Pro Max без скидок стартует от 2,78 млн рублей, за Changan Uni-S просят минимум 2,629 млн рублей, а за Geely Coolray – от 2,799 млн рублей.

Hyundai ix35
Hyundai ix35

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За минимальные 2,55 млн рублей новый ix35 официальный дилер Hyundai во Владикавказе предлагает в комплектации GLS Leading. В нее входят: отделанный экокожей салон, датчики давления в шинах, мультимедийная система с большим ЖК-дисплеем, круиз-контроль, камера заднего вида, передние и задние парктроники, цифровая приборная панель, мультируль, люк, система «старт/стоп» и 18-дюймовые литые диски.

Аналогичный кроссовер за 2,565 млн рублей предлагают в Твери, немного дороже – за 2,649 млн рублей – есть модель в Подмосковье, Екатеринбурге (от 2,99 млн рублей) и Тюмени (от 3,36 млн рублей). Речь идет о версии, оснащенной бензиновым турбомотором объемом 1,4 литра мощностью 140 л.с., он работает в паре с 7-ступенчатым роботом.

Hyundai ix35
Hyundai ix35

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Также в продаже есть машины с атмосферным двигателем объемом 1,6 л мощностью 160 л.с., он агрегатируется с классическим 6-ступенчатым автоматом. Один кроссовер есть в наличии в Москве (3,19 млн рублей), другой – в Стерлитамаке (3,3 млн рублей).

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: avtonovostidnya.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Hyundai
Количество просмотров 18575
20.01.2025 
Фото:Hyundai
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Отзывы о Hyundai ix35

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